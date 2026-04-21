Renunciante jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se presenta ante la Fiscalía Anticorrupción. Foto: Julio Reaño / @photo.gec
Renunciante jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se presenta ante la Fiscalía Anticorrupción. Foto: Julio Reaño / @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que se presentaron durante la primera vuelta de las Elecciones generales 2026.

En un documento presentado ante

“Quedan muchos interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, se lee en la carta.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: comienzan audiencias para el recuento de votos

El proceso de selección

Tras este escenario,

Según José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, la ONPE enfrenta un gran reto para recuperar su imagen, seriamente dañada por los problemas ocurridos el domingo 12 durante la jornada electoral.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía Anticorrupción cita a Piero Corvetto para que entregue su pasaporte

Explicó que

Dicho funcionario se encargaría de la jefatura hasta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) realice un concurso público para designar al reemplazante de Corvetto.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía Anticorrupción verá las denuncias relacionadas al desarrollo de las Elecciones 2026

Sobre el concurso de elección,

El proceso incluye varias etapas:

  • Presentación de carpetas de postulación.
  • Un examen de conocimientos.
  • Presentación de un plan de trabajo.
  • Una entrevista ante el pleno de la JNJ, que evaluará los puntajes y define al ganador.
LEA TAMBIÉN: JNE: “ONPE todavía tiene pendiente procesar poco más de 6,000 actas electorales”

Villalobos consideró muy difícil que todo este procedimiento concluya antes de la segunda vuelta, por lo que estima que el nuevo jefe de la ONPE asumirá recién después de ese proceso electoral.

“Puede tardar un par de meses por lo menos, entonces seguramente tendremos nuevos jefes después de la segunda vuelta”, señaló el especialista a Canal N.

LEA TAMBIÉN: Altos Mandos en retiro de las Fuerzas Armadas exigen salida de autoridades de la ONPE

Cabe recordar que,

Sin embargo, Villalobos reconoció que existe un problema de redacción en el artículo respectivo, que da lugar a la interpretación de que la irrenunciabilidad se aplicaría solo para referéndums y otras consultas populares.

“No sé cómo lo ha fundamentado la JNJ para aceptarlo. En todo caso, más allá del tema legal, creo que era importante que Piero Corvetto se aparte de la institución en estos momentos”, puntualizó Villalobos.

Sede de la ONPE. (Fuente: El Peruano)
Sede de la ONPE. (Fuente: El Peruano)

TE PUEDE INTERESAR

ONPE instala 26 oficinas descentralizadas para las primarias de las Elecciones Municipales 2026
Abogado de López Aliaga se disculpa con Keiko Fujimori y Samuel Dyer: “De repente fue estrés”
Tomás Gálvez: Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE pueden ser imputados por delito doloso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.