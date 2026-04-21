Piero Corvetto presentó su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) tras los cuestionamientos a su desempeño ante los errores logísticos que se presentaron durante la primera vuelta de las Elecciones generales 2026.

En un documento presentado ante la Junta Nacional de Justicia, dijo que su salida se da para que se organice y ejecute la segunda vuelta electoral “en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”.

“Quedan muchos interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, se lee en la carta.

El proceso de selección

Tras este escenario, lo que queda es el proceso de selección del nuevo titular de la ONPE. Sin embargo, los cuestionamientos han debilitado la imagen de este organismo electoral.

Según José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, la ONPE enfrenta un gran reto para recuperar su imagen, seriamente dañada por los problemas ocurridos el domingo 12 durante la jornada electoral.

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Explicó que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, ante la vacancia del jefe del organismo debe asumir interinamente el segundo funcionario en jerarquía, que en este caso es el gerente general, Bernardo Pachas.

Dicho funcionario se encargaría de la jefatura hasta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) realice un concurso público para designar al reemplazante de Corvetto.

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Sobre el concurso de elección, la ley establece un plazo de 45 días para convocarlo, contados desde que es aceptada la renuncia.

El proceso incluye varias etapas:

Presentación de carpetas de postulación.

Un examen de conocimientos.

Presentación de un plan de trabajo.

Una entrevista ante el pleno de la JNJ, que evaluará los puntajes y define al ganador.

Villalobos consideró muy difícil que todo este procedimiento concluya antes de la segunda vuelta, por lo que estima que el nuevo jefe de la ONPE asumirá recién después de ese proceso electoral.

“Puede tardar un par de meses por lo menos, entonces seguramente tendremos nuevos jefes después de la segunda vuelta”, señaló el especialista a Canal N.

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Cabe recordar que, según la normativa vigente, se establece que el cargo de jefe de la ONPE es irrenunciable durante los procesos electorales.

Sin embargo, Villalobos reconoció que existe un problema de redacción en el artículo respectivo, que da lugar a la interpretación de que la irrenunciabilidad se aplicaría solo para referéndums y otras consultas populares.

“No sé cómo lo ha fundamentado la JNJ para aceptarlo. En todo caso, más allá del tema legal, creo que era importante que Piero Corvetto se aparte de la institución en estos momentos”, puntualizó Villalobos.