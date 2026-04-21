El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE pueden ser imputados penalmente por un delito doloso, ya que sabían sobre las deficiencias que mancharon las elecciones generales del 12 de abril.

“La ONPE con toda su plana directiva, sus jefes, sus gerentes, sabían de eso. Estaban obligados a evitarlo y como no lo han hecho, a pesar de conocer lo que iba a suceder, eso ya se puede imputar penalmente a título de dolo“, dijo a Exitosa.

Gálvez señaló que Corvetto y compañía incurrieron en una “indiferencia extrema” frente a la gravedad de los hechos, y no se trataría de una negligencia o culpa grave.

Por ello, adelantó que pueden existir delitos electorales; mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) pidió iniciar una investigación contra la ONPE.

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No obstante, señaló que mientras el Ministerio Público no solicite formalmente el pedido de detención preliminar, “todavía no hay nada”.

“El fiscal debe estar evaluando en el curso del día y lo estará solicitando al juzgado”, sostuvo.

Corvetto reconoció errores logísticos en las elecciones del 12 de abril. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿Puede la Fiscalía intervenir en el conteo de votos?

Tomás Gálvez reiteró que no está dentro de las competencias de la Fiscalía intervenir en el conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones generales.

“Desde el Ministerio Público solamente investigamos la presunta comisión de delitos, no otra cosa; ya la cuestión electoral, los resultados del proceso, es competencia exclusiva del JNE”, acotó.