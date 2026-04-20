Con resultados de las elecciones generales 2026 aún por debajo del 94%, el Jurados Electoral Especial inicia este lunes las audiencias de recuento de votos. Ello, porque existen actas de mesas de sufragio observadas o cuestionadas.
La ley exige revisarlas públicamente para asegurar que el cómputo final refleje fielmente la voluntad popular.
Esas actas no pueden simplemente sumarse al cómputo; primero deben ser revisadas voto a voto.
En distintos puntos del país
La jornada de hoy incluye audiencias en el JEE Chanchamayo desde las 8:00 a.m. para mesas de Pichanaqui, Satipo, Río Tambo y Río Negro en Junín.
Asimismo, el JEE Huancayo programó sesiones a las 9:00 a.m., mientras que el JEE Piura 2 iniciará la revisión de una mesa de La Arena a las 10:00 a.m.
El cronograma del organismo electoral continuará el martes 21 y miércoles 22 de abril con nuevas audiencias públicas.
Martes 21
JEE Chanchamayo
08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026797/ Junín- Satipo- Río Negro
09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 902541/ Junín-Satipo-Río Tambo
Miércoles 22
JEE Chanchamayo
08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027178/Junín-Chanchamayo-Perené
09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027043/Junín-Chanchamayo-Pichanaqui
10:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026580/Junín-Satipo-Río Negro
11:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026226/Junín-Tarma-La Unión
JEE Ica
09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 021911/Ica-Ica-Ica
11:40 a.m.-Mesa de sufragio N° 022088/Ica-Ica-Tinguiña
03:00 p.m.-Mesa de sufragio N°022470/Ica-Ica-Santiago
05:40 p.m.-Mesa de sufragio N° 022323/Ica-Ica-Pueblo Nuevo
JEE Arequipa 2
9:00 a.m.-Mesa de sufragio Nº 007312 / Arequipa - Arequipa – Socabaya
3.00 p.m.-Mesa de sufragio Nº 006394 / Arequipa - Arequipa - La Joya.
JEE Lima Norte 3
10:30 a.m.-Mesa de sufragio N° 061124 / Los Olivos - Lima – Lima
2:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039692 / Carabayllo - Lima – Lima
4:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039495 / Carabayllo - Lima – Lima