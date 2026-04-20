Con resultados de las elecciones generales 2026 aún por debajo del 94%, el Jurados Electoral Especial inicia este lunes las audiencias de recuento de votos. Ello, porque existen actas de mesas de sufragio observadas o cuestionadas.

La ley exige revisarlas públicamente para asegurar que el cómputo final refleje fielmente la voluntad popular.

Esas actas no pueden simplemente sumarse al cómputo; primero deben ser revisadas voto a voto.

En distintos puntos del país

La jornada de hoy incluye audiencias en el JEE Chanchamayo desde las 8:00 a.m. para mesas de Pichanaqui, Satipo, Río Tambo y Río Negro en Junín.

Asimismo, el JEE Huancayo programó sesiones a las 9:00 a.m., mientras que el JEE Piura 2 iniciará la revisión de una mesa de La Arena a las 10:00 a.m.

El cronograma del organismo electoral continuará el martes 21 y miércoles 22 de abril con nuevas audiencias públicas.

Martes 21

JEE Chanchamayo

08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026797/ Junín- Satipo- Río Negro

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 902541/ Junín-Satipo-Río Tambo

Miércoles 22

JEE Chanchamayo

08:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027178/Junín-Chanchamayo-Perené

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 027043/Junín-Chanchamayo-Pichanaqui

10:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026580/Junín-Satipo-Río Negro

11:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 026226/Junín-Tarma-La Unión

JEE Ica

09:00 a.m.-Mesa de sufragio N° 021911/Ica-Ica-Ica

11:40 a.m.-Mesa de sufragio N° 022088/Ica-Ica-Tinguiña

03:00 p.m.-Mesa de sufragio N°022470/Ica-Ica-Santiago

05:40 p.m.-Mesa de sufragio N° 022323/Ica-Ica-Pueblo Nuevo

JEE Arequipa 2

9:00 a.m.-Mesa de sufragio Nº 007312 / Arequipa - Arequipa – Socabaya

3.00 p.m.-Mesa de sufragio Nº 006394 / Arequipa - Arequipa - La Joya.

JEE Lima Norte 3

10:30 a.m.-Mesa de sufragio N° 061124 / Los Olivos - Lima – Lima

2:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039692 / Carabayllo - Lima – Lima

4:00 p.m.-Mesa de sufragio N° 039495 / Carabayllo - Lima – Lima