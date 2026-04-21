Juan Pachas Serrano asumiría la jefatura de la ONPE de forma interina tras la renuncia de Piero Corvetto. Foto: Andina.
Juan Pachas Serrano asumiría la jefatura de la ONPE de forma interina tras la renuncia de Piero Corvetto. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Tras la , el actual gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano, asumiría el liderazgo de la institución de manera interina, en cumplimiento de lo establecido en su marco normativo.

De acuerdo con los propios estatutos de la ONPE, cuando el jefe del organismo presenta su renuncia, de forma provisional. Esta disposición también está contemplada en la ley orgánica de la entidad.

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En ese contexto, Pachas Serrano sería designado como jefe encargado de la ONPE, con la responsabilidad de continuar el desarrollo del actual proceso electoral en curso. Bajo su gestión quedará la conducción de las etapas pendientes, incluida la segunda vuelta electoral prevista para junio.

Una vez concluido el proceso electoral, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberá convocar y seleccionar al nuevo jefe de la ONPE.

La normativa establece que el gerente general debe asumir el cargo hasta la designación de un nuevo titular. Foto: ONPE.
La normativa establece que el gerente general debe asumir el cargo hasta la designación de un nuevo titular. Foto: ONPE.

Perfil

Bernardo Juan Pachas Serrano se desempeña actualmente como gerente general de la ONPE, cargo al que ingresó el 7 de setiembre de 2020. Es abogado, con estudios completos de maestría en Derecho Constitucional, además de contar con formación de posgrado en administración de empresas.

Su trayectoria incluye especialización en recursos humanos, operaciones y servicios al cliente, así como amplia experiencia en gestión administrativa, derecho laboral y seguridad social.

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Cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional tanto en el sector privado como en el público, donde ha ocupado cargos de dirección y asesoramiento, especialmente en organismos electorales como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la propia ONPE.

Asimismo, ha participado en diversas misiones electorales en América Latina, representando al Perú a través de estas instituciones.

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