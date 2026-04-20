El proceso electoral entra en su etapa más decisiva. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), muy cerca de culminar el conteo de actas, ha trasladado el foco hacia la revisión de incidencias, mientras miles de actas observadas ya se encuentran en evaluación por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

En el momento de su pronunciamiento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó un total de 27,227 actas observadas ( ahora ya superan las 28 mil) que ya fueron remitidas por la ONPE a los JEE, como parte de un universo que supera las 65 mil actas con inconsistencias detectadas durante el cómputo oficial. El resto continúa en proceso de envío progresivo.

Con el avance del conteo, el proceso se concentra ahora en la revisión de actas con inconsistencias —como errores aritméticos o discrepancias entre número de votantes y votos emitidos— y en la evaluación de votos impugnados.

En el tablero de seguimiento habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se detalla el avance en el procesamiento de actas observadas según tipo de elección. Dentro de este universo, las actas presidenciales corresponden exclusivamente a los votos emitidos para elegir presidente y vicepresidentes, y se analizan de forma independiente a las actas del Congreso y del Parlamento Andino. Su revisión es especialmente relevante en esta etapa.

EN VIVO: Así avanza la revisión de actas observadas y votos impugnados:

Actas presidenciales en revisión: 5185 procesadas hasta el momento.

Actas presidenciales en revisión: 5180 procesadas hasta el momento.

Actas observadas y votos en evaluación

Este grupo de actas implica una cantidad significativa de votos en evaluación, considerando que cada mesa de sufragio agrupa en promedio a unos 300 electores.

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“El proceso no se resolverá en uno o dos días. Hay que pedirle paciencia a la ciudadanía”, advirtió la abogada especialista en derecho electoral Silvia Guevara.

La revisión implica el traslado de las actas desde las oficinas descentralizadas hacia los JEE, donde se realiza el cotejo de información para corregir errores materiales, como inconsistencias aritméticas o discrepancias entre número de votantes y votos emitidos. Estos organismos cuentan con un plazo de hasta cinco días calendario para resolver cada caso, salvo situaciones más complejas.

Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.

Recuento de votos marca la diferencia

Una de las principales novedades de este proceso es el cambio en el tratamiento de las actas que no pueden ser subsanadas. A diferencia de elecciones anteriores, donde estas eran anuladas, ahora se dispone el recuento de votos como mecanismo para resolver las inconsistencias.

“Cuando no se pueda levantar la observación, lo que se dispone es el recuento de votos, en una decisión inimpugnable”, explicó Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El procedimiento se activa cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) determina que la observación no puede corregirse con la revisión del acta. En ese caso, solicita a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) el envío del sobre lacrado que contiene las cédulas de votación no impugnadas.

Una vez recibido este material, el JEE convoca a una audiencia pública en la que se realiza el recuento voto a voto, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Este resultado reemplaza al consignado inicialmente en el acta observada.

Audiencias en marcha y seguimiento en tiempo real

Las audiencias de recuento se desarrollan de manera pública y son transmitidas en tiempo real a través de las plataformas digitales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte de las medidas de transparencia del proceso.

Además, el organismo electoral ha habilitado un tablero interactivo que permite a la ciudadanía seguir el avance en el procesamiento de actas observadas, así como el estado de los expedientes y los casos que pasan a recuento, facilitando un monitoreo continuo del desarrollo electoral.

Resultados finales se proyectan para mayo

Debido a estos procedimientos pendientes, la definición del resultado oficial al 100% no será inmediata. Especialistas coinciden en que el cierre total del conteo podría extenderse hasta la primera o segunda semana de mayo.

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La experiencia del proceso electoral de 2021 refuerza este escenario: en esa oportunidad, los resultados oficiales fueron proclamados 37 días después de la primera vuelta.

En ese contexto, aunque el cierre del conteo de actas representa un avance clave, el proceso electoral entra ahora en su fase más sensible, donde cada voto observado o impugnado podría resultar determinante para la configuración final de los resultados.