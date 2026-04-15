El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspender la proclamación del orden de mérito entre el segundo y tercer lugar en los comicios presidenciales, tras denunciar que graves fallas operativas de la ONPE impidieron que más de 600 mil ciudadanos en Lima Metropolitana ejercieran su derecho al voto.

En una carta dirigida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el también exalcalde de Lima advirtió que la legitimidad de los resultados electorales está “estadísticamente en cuestión” debido a las deficiencias registradas durante la jornada del 12 de abril de 2026.

Según el documento, múltiples mesas de sufragio no abrieron a las 7:00 a.m. por falta de material electoral, registrándose retrasos que se extendieron incluso hasta las 4:00 p.m. Esta situación provocó que numerosos electores, tras esperar por horas, optaran por retirarse sin emitir su voto.

El propio JNE —señala la carta— reconoció parcialmente el problema al autorizar la reapertura de 13 centros de votación el 13 de abril para aproximadamente 51 mil electores afectados. No obstante, López Aliaga sostiene que esta cifra representa solo una fracción del total real de ciudadanos perjudicados.

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Impacto electoral y cifras

El análisis presentado compara el ausentismo electoral en Lima Metropolitana entre 2016 y 2026. Mientras en 2016 la tasa fue de 13.35%, en 2026 alcanzó el 20.14 %, lo que implica un incremento de 6.79 puntos porcentuales.

Este aumento se traduce —según el documento— en alrededor de 608 mil electores adicionales que no votaron. De acuerdo con el cálculo expuesto, estos ciudadanos no se abstuvieron voluntariamente, sino que fueron impedidos de sufragar por fallas del sistema.

El impacto político también es señalado: considerando que Renovación Popular obtuvo el 21% de los votos válidos en Lima Metropolitana, el partido habría dejado de recibir aproximadamente 120 mil votos. Esta cifra, afirma, supera en 2.5 veces la diferencia actual entre el segundo y tercer candidato presidencial.

Pedido al JNE

En su petitorio, López Aliaga plantea dos medidas concretas:

Primero, que el JNE suspenda la proclamación de resultados hasta que la ONPE entregue, en un plazo máximo de 72 horas, un informe detallado sobre el número de mesas que abrieron fuera del horario legal, la cantidad de electores que abandonaron las colas sin votar por distrito y las causas del desabastecimiento de material electoral.

Segundo, solicita la convocatoria urgente del pleno del JNE para definir un mecanismo que garantice el derecho al voto de los más de 600 mil electores limeños afectados en todas las elecciones del proceso, incluyendo la fórmula presidencial, así como la elección de senadores y diputados.

“El problema lo generó el Estado a través de la ONPE; corresponde al Estado proponer y ejecutar la solución”, concluye el documento.