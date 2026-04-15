La cotización del dólar se muestra al alza en la jornada cambiaria del miércoles 15 de abril, continuando la tendencia iniciada el martes, en medio del proceso de conteo de votos de la elección presidencial en Perú, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La cotización del dólar abrió la jornada del miércoles en S/ 3.43, por encima de los S/ 3.39 del cierre del martes, rompiendo con ello la barrera psicológica de los S/ 3,40. Luego, con el paso de las horas, la cotización del dólar el miércoles ha avanzado a S/ 3,44 .

Cabe anotar que el martes la cotización del dólar subió de S/ 3.37 a S/ 3.39, luego de conocerse el reporte del conteo rápido de la encuestadora Ipsos, el cual ubicó en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, con posibilidades entonces de ir a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. El martes el conteo parcial de la ONPE aún colocaba a Sánchez en cuarto lugar.

Pero la tensión crece en la jornada del miércoles, pues el reporte parcial de la ONPE, al 91.1% de los votos al cierre de esta nota, ya ubica a Sánchez en segundo lugar, adelante del candidato de derecha Rafael López Aliaga (ver cuadro).