Con un avance al 91.070% en actas contabilizadas, la ONPE ratifica en el primer lugar de las elecciones presidenciales 2026 a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un 17.008% de los votos, ¿quién le acompañará a segunda vuelta?

En segundo lugar, se ubica Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12.058%.

El candidato del castillismo desde ayer venía subiendo en su posición, y con expectativa de superar a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien al momento está en tercer lugar con 11.874%.

Keiko Fujimori y su plancha presidencial. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)

El candidato de la izquierda era el que venía sumando más votos en las últimas horas, pues su principal caudal está en provincias y zonas rurales, cuyas actas se contabilizan luego de las de Lima.

Roberto Sánchez postula por el partido Juntos por el Perú. Foto: Andina

Los mercados financieros reaccionaron negativamente a estos últimos resultados. Kallpa SAB informó que la acción de Credicorp (BAP) cayó 7.7%, el EPU (ETF o fondo cotizado de acciones peruanas) también bajó, en 2.9%.

De forma individual, las acciones de Unacem, Volcan, Inretail, Alicorp y Ferreycorp cayeron en 9%, 7%, 5%, 5% y 3%, respectivamente.

A su vez, el dólar cotiza al momento en S/ 3.4353, tras cerrar ayer en S/ 3.394.