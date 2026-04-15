Con un avance al 91.070% en actas contabilizadas, la ONPE ratifica en el primer lugar de las elecciones presidenciales 2026 a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un 17.008% de los votos, ¿quién le acompañará a segunda vuelta?
En segundo lugar, se ubica Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12.058%.
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El candidato del castillismo desde ayer venía subiendo en su posición, y con expectativa de superar a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien al momento está en tercer lugar con 11.874%.
El candidato de la izquierda era el que venía sumando más votos en las últimas horas, pues su principal caudal está en provincias y zonas rurales, cuyas actas se contabilizan luego de las de Lima.
Los mercados financieros reaccionaron negativamente a estos últimos resultados. Kallpa SAB informó que la acción de Credicorp (BAP) cayó 7.7%, el EPU (ETF o fondo cotizado de acciones peruanas) también bajó, en 2.9%.
De forma individual, las acciones de Unacem, Volcan, Inretail, Alicorp y Ferreycorp cayeron en 9%, 7%, 5%, 5% y 3%, respectivamente.
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A su vez, el dólar cotiza al momento en S/ 3.4353, tras cerrar ayer en S/ 3.394.