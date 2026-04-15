Acciones representativas del mercado peruano han caído tras últimas actualizaciones en conteo de la ONPE. (Foto: GEC)
Acciones representativas del mercado peruano han caído tras últimas actualizaciones en conteo de la ONPE. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con un avance al 91.070% en actas contabilizadas, la ONPE ratifica en el primer lugar de las a , de Fuerza Popular, con un 17.008% de los votos, ¿quién le acompañará a segunda vuelta?

En segundo lugar, se ubica , de Juntos por el Perú, con 12.058%.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori en segunda vuelta por cuarta vez: Bloomberg analiza “su escenario favorito”

El candidato del castillismo desde ayer venía subiendo en su posición, y con expectativa de superar a , de Renovación Popular, quien al momento está en tercer lugar con 11.874%.

Keiko Fujimori y su plancha presidencial. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Keiko Fujimori y su plancha presidencial. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)

El candidato de la izquierda era el que venía sumando más votos en las últimas horas, pues su principal caudal está en provincias y zonas rurales, cuyas actas se contabilizan luego de las de Lima.

Roberto Sánchez postula por el partido Juntos por el Perú. Foto: Andina
Roberto Sánchez postula por el partido Juntos por el Perú. Foto: Andina

Los mercados financieros reaccionaron negativamente a estos últimos resultados. Kallpa SAB informó que la acción de Credicorp (BAP) cayó 7.7%, el EPU (ETF o fondo cotizado de acciones peruanas) también bajó, en 2.9%.

De forma individual, las acciones de Unacem, Volcan, Inretail, Alicorp y Ferreycorp cayeron en 9%, 7%, 5%, 5% y 3%, respectivamente.

LEA TAMBIÉN: Dólar acentúa volatilidad por incertidumbre sobre resultados, ¿qué picos puede tocar?

A su vez,

TE PUEDE INTERESAR

Votos por Ricardo Belmont y Carlos Álvarez anticipan estos escenarios en el Congreso
El impacto político y económico de las fallas del proceso electoral
ONPE fijó sus propias reglas para contratar a Galaga: se “libró” de Ley de Contrataciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.