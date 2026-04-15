Tomás Gálvez reiteró que no existen indicios para alegar fraude en eleccioones generales. Foto: difusión
Tomás Gálvez reiteró que no existen indicios para alegar fraude en eleccioones generales. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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, señaló que no existen fundamentos legales para declarar la nulidad de las elecciones generales del 2026, luego de los reclamos y críticas a la ONPE por los fallos logísticos.

En diálogo con RPP, el titular del Ministerio Público enfatizó que no hay indicios de irregularidades que comprometan la legitimidad de la jornada democrática, y pidió calma a los que exigen que se declare nulo el proceso.

“Una cuestión de fraude o una causal de nulidad del proceso electoral no he advertido y creo que ahí hay un apresuramiento y yo llamaría a los candidatos o a las personas que así están pensando que lo hagan con mayor responsabilidad”, mencionó.

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Asimismo, , se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía Suprema, liderada por el fiscal Juan Carlos Villena.

Piero Corvetto debería ser separado con una medida cautelar por la JNJ, según Tomás Gálvez. (Fotos: Andina)
Piero Corvetto debería ser separado con una medida cautelar por la JNJ, según Tomás Gálvez. (Fotos: Andina)

“Pueden imponer una medida cautelar de separación del cargo, de suspensión del cargo y a partir de ese momento, el señor Corvetto dejaría la ONPE., apuntó.

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hicieron un llamado a la insurgencia.

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