El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, insistió este lunes en “la necesidad de un cese total de la agresión” de Israel contra el Líbano, en conversaciones con sus homólogos de Irak, Egipto, Turquía y Arabia Saudí tras el anuncio de un acuerdo preliminar de paz con Estados Unidos.

“En estas conversaciones telefónicas, Araqchí, refiriéndose a la responsabilidad de Estados Unidos en la aplicación del acuerdo, subrayó la necesidad de un cese total de la agresión desestabilizadora y los ataques del régimen sionista contra el Líbano”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Además, el jefe de la diplomacia iraní agradeció a sus homólogos de Turquía, Hakan Fidan; de Irak, Fuad Hussein; Arabia Saudí, Faisal bin Farhan y Egipto, Badr Abdelatty, su apoyo para el “establecimiento de un alto el fuego, la distensión de las tensiones y los esfuerzos diplomáticos para lograr la estabilidad y la seguridad en la región”.

Ciudadanos iraníes pasan junto a una valla publicitaria política de gran tamaño con misiles de Irán y una espada en la plaza Vanak de Teherán, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Una paz condicionada

Teherán ha insistido en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo con Estados Unidos debía incluir el fin de las hostilidades israelíes en el Líbano y contra el partido-milicia Hizbulá en particular.

No obstante, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército de Israel no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano, y que seguirá allí «de forma indefinida».

“Nos oponemos a la retirada de las FDI del Líbano, a pesar de todas las presiones actuales y futuras. El primer ministro Netanyahu se lo dejó claro al presidente estadounidense (Donald) Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses, y yo también se lo dejé claro ayer al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth”, añadió Katz en un comunicado recogido por medios israelíes.

Irán y Estados Unidos anunciaron el domingo un acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, así como el levantamiento del bloqueo marítimo que estadounidense a los puertos iraníes.

El acuerdo se firmará el viernes en Suiza y tras ello, las dos partes comenzarán a negociar el programa nuclear iraní.