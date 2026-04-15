En medio de un plantón realizado la noche de este martes en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el jirón Nazca (Jesús María), Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, advirtió que convocará a una movilización nacional si se confirma un presunto fraude en los comicios del 12 de abril.

“Aunque Renovación pudiera estar en segunda vuelta, no lo aceptamos, no de esta manera (…) Si el fraude se consuma, convoco a una marcha con tiempo, una marcha multitudinaria de todo el Perú, para declarar la insurgencia civil”, afirmó ante los asistentes.

En esa línea,López Aliaga emplazó al JNE a anular las elecciones del 12 de abril. “Señores del Jurado Nacional de Elecciones les damos un plazo, tienen 24 horas para declarar la nulidad (de las elecciones). Tienen hasta las 8 de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no se declara nulo, yo sí los convoco nuevamente a todos, pero ya a nivel nacional”, señaló.

Para el candidato de Renovación Popular existe un plan similar al aplicado en Venezuela para cambiar la voluntad popular.

El pronunciamiento se dio en el marco de una protesta que reunió a decenas de personas, quienes exigieron la convocatoria a nuevas elecciones generales y la salida del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizan por las fallas logísticas que obligaron a extender la votación en algunos distritos.

Plantón y reclamos

Los manifestantes, portando pancartas y mensajes alusivos, cuestionaron la falta de material electoral en diversos locales el último domingo, situación que derivó en la postergación del proceso hasta el lunes en zonas de Lima sur.

Al plantón también acudieron otros candidatos presidenciales, como Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática). Minutos después hizo su ingreso López Aliaga, quien pasó a encabezar la protesta.

Acusaciones y pedido de detención

Durante su intervención, el candidato de Renovación Popular lanzó duras acusaciones contra el jefe de la ONPE y pidió su detención inmediata.

“Demando al señor fiscal de la Nación, demando al jefe de la PNP, demando que tome preso de inmediato al señor Corvetto. Corvetto es parte de un engranaje, de una estrategia. Aquí hay una mafia que ha planificado esto”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la normativa electoral establecía que todo el material debía estar distribuido antes de la medianoche del sábado previo a los comicios. “El señor ha violado la ley como le dio la gana. Ni en la dictadura de Maduro se ha visto esto”, agregó.

“Destrozo electoral” y exigencias al JNE

En declaraciones recogidas por EFE, López Aliaga afirmó que el proceso electoral fue “saboteado de más de 20 maneras” y calificó lo ocurrido como un “destrozo electoral”.

“Lo que ha hecho Corvetto más una mafia que lo rodea, con la anuencia del JNE, es muy grave. El peor delito en una democracia es atentar contra el voto popular”, expresó.

Finalmente, remarcó la urgencia de una respuesta institucional: “El Jurado tiene que tomar acción hoy, no tiene más plazo”.