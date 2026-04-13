Rafael López Aliaga ocupó la alcaldía de Lima, recientemente. | GEC
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Ricardo Guerra Vásquez
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La jornada electoral de este domingo 12 de abril ubicó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según el conteo rápido de Datum Internacional, alcanzó el 16.8% de los votos. Con quien se disputará la fase final de la contienda es Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

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