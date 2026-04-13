En este contexto, Gestión revisó su plan de Gobierno para conocer sus principales propuestas en materia económica. Aquí los resultados.

Rafael López Aliaga de Renovación Popular

Desde Renovación Popular apuntan a elevar el crecimiento de la economía peruana de un ritmo de alrededor de 2% anual a un 7% al cierre de su Gobierno. “Mantendremos la fortaleza de nuestra moneda a nivel internacional”, detallan.

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Ante una “deficiente organización y funcionamiento de los ministerios” identificada como problema, indican que reducirán el número de carteras existentes.

“Inicio de estudios técnicos a fin reducir la cantidad de ministerios y redistribuir el personal a las sedes desconcentradas (...) tomando como preceptos para dicha reducción la ineficiencia, el sobredimensionamiento de la burocracia estatal y el alto gasto corriente”, describen.

En el campo del mercado laboral, a partir de un shock de industrialización, establecen la generación de dos millones de empleos nuevos.

Renovación Popular tiene como meta generar dos millones de empleos nuevos. | Andina

También apuntan fomentar los empleos con la creación del Instituto de Promoción y Desarrollo de las PYMEs “con una visión de intercambio de productos a nivel internacional”. A esto se suma la creación del “Banco PYME”.

En esta línea, mencionan también que reducirán la tasa del Impuesto General de Ventas (IGV) para que los informales se formalicen. “El excesivo cobro en impuestos ahuyenta a los emprendedores a tener un negocio formal”, complementan.

En el ámbito de la gran infraestructura vial, indican impulsar el inicio de la construcción de la segunda pista del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) y continuar con la ampliación de los muelles del puerto del Callao.

Asimismo, consideran promover la construcción de la línea ferroviaria que una Tumbes y Tacna. La meta de construcción es terminarla al cierre de su gestión. Agregan que impulsarán el Tren Bioceánico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

Mencionan también que reducirán la tasa del Impuesto General de Ventas (IGV) para que los informales se formalicen. | Foto: Andina

Atendiendo la deficiente infraestructura vial, Renovación Popular propone implementar sistemas BRT (Autobús de Tránsito Rápido) y de trenes urbanos y de cercanías en las principales ciudades del país. Transporte digno y eficiente.

En el campo de la regulación, desde Renovación Popular menciona la creación de la Autoridad de Cuencas como organismo autónomo .

Añaden que impulsarán la promoción de la pesca sostenible e implementación de PYMES de acuicultura en forma transversal, entre la costa y la selva.