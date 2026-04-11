Aunque todavía no se conoce oficialmente cuánto creció la economía peruana en el primer trimestre del 2026, pues las cifras se publican aún en mayo, hay tres indicadores que dan luces claras sobre un verano bastante dinámico y que fueron resaltados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Vale recordar que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3.4% en 2025 y en el primer mes de este año se expandió 3.5%.

El consumo interno de cemento es uno de los indicadores dinámicos del Perú. (Foto: gob.pe)

Tres indicadores que marcaron el verano

Sobre la recaudación del IGV Interno, este indicador es relevante porque sirve como termómetro de la demanda interna. Entre enero y marzo, se recaudó S/ 16,272 millones por este tributo, según data de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), es decir, una expansión de 8.3%, por encima de los tres trimestres previos.

El segundo indicador, el consumo interno de cemento, también tuvo un desempeño favorable: creció 11.3%, casi al mismo nivel que en el último tramo del año pasado (12.5%) y por encima de los trimestres anteriores. Esto va en línea con lo que ya había adelantado la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).

Las cifras de Asocem mostraron que el despacho nacional de cemento (incluye información de las empresas asociadas y una estimación de las no asociadas) fue de 1.1 millones de toneladas métricas (TM), un incremento de 16.78% más con respecto a marzo 2025 y 9.72% más en el acumulado a 12 meses.

La importación de bienes de consumo duradero también brilló en el verano. Ya en febrero, el mismo BCRP había adelantado cifras sobre este indicador, mostrando que caminaba de manera acelerada. Ahora, con data preliminar cerrada, se muestra que habría crecido 31.3% en el primer trimestre del año, su mejor resultado en los últimos años.

Importación de bienes de consumo duradero. BCRP

Que la importación de bienes de consumo duradero crezca a este ritmo es un termómetro, hasta ese momento, de la confianza del consumidor, pues los bienes duraderos tienen una característica particular: no son de primera necesidad inmediata. Una familia puede posponer la compra de un televisor o un auto si teme por su estabilidad económica futura. También se puede interpretar como una reactivación del consumo privado, la recuperación del poder adquisitivo y el empleo, entre otros.

Importaciones de bienes de capital

Un cuarto indicador es la importación de bienes de capital, totalmente vinculado a la dinámica de la inversión privada. Si bien habría crecido 9.3% en el verano, manteniéndose en terreno positivo, es la tasa más baja tras crecer a doble dígito por cuatro trimestres anteriores.