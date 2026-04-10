Un sector de transportistas de pasajeros y carga solicitaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un subsidio excepcional al combustible y advirtieron que, si no se les concede este beneficio, iniciarán un paro nacional indefinido desde el 15 de abril.

En un documento dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, Sánchez, solicitaron un Decreto de Urgencia, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para formalizar la ayuda ante el alza del diésel.

“El incremento excesivo y sostenido del diésel viene afectando directamente la estructura de costos operativos, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio a nivel nacional”, señalaron.

Los transportistas añadieron que llevan más de un mes operando con pérdidas, lo que califican la situación de insostenible y de alto riesgo para la continuidad de sus operaciones.

Advirtieron que, si hasta el 15 de abril de 2026 no existe una propuesta aprobada, los gremios convocarán a un paro nacional e indefinido en protesta por la inacción del Poder Ejecutivo.

Afirmaron que distintos subsectores del transporte urbano, de carga e interprovincial ya se han reunido con el MEF para definir el monto del subsidio y consideran que las condiciones técnicas para el decreto ya están listas.

Asimismo, sostuvieron que la medida de subsidio evitará “distorsiones” en el servicio de transporte para el usuario, aunque no detallaron a qué cambios se referían.