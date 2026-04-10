Transportistas exigen subsidio de combustible al Ejecutivo y advierten realizar paro nacional . (Foto: GEC)
Transportistas exigen subsidio de combustible al Ejecutivo y advierten realizar paro nacional . (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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y advirtieron que, si no se les concede este beneficio, iniciarán un paro nacional indefinido desde el 15 de abril.

En un documento dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, Sánchez,

“El incremento excesivo y sostenido del diésel viene afectando directamente la estructura de costos operativos, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio a nivel nacional”, señalaron.

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Los transportistas añadieron que llevan más de un mes operando con pérdidas,

Advirtieron que, si hasta el 15 de abril de 2026 no existe una propuesta aprobada, los gremios convocarán a un paro nacional e indefinido en protesta por la inacción del Poder Ejecutivo.

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Afirmaron que distintos subsectores del transporte urbano, de carga e interprovincial ya se han reunido con el MEF para definir el monto del subsidio y consideran que las condiciones técnicas para el decreto ya están listas.

Asimismo,

Los transportistas señalaron que llevan más de un mes operando con pérdidas, lo que califican la situación de insostenible. (Foto: AFP)
Los transportistas señalaron que llevan más de un mes operando con pérdidas, lo que califican la situación de insostenible. (Foto: AFP)

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