Estado de Emergencia. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Gobierno dispuso estado de emergencia por 60 días en distritos de Tacna, con intervención de la Policía y apoyo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar la criminalidad y la violencia en zonas fronterizas.

La medida fue oficializada mediante el y comprende los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la provincia de Tacna, así como el distrito de Tarata de la provincia de Tarata. Estas jurisdicciones han sido consideradas zonas prioritarias de intervención debido a su ubicación fronteriza y la presencia de actividades delictivas.

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¿Qué implica para la ciudadanía?

Durante la vigencia del estado de emergencia, quedará restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, así como libertad de tránsito y de reunión y seguridad personal.

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público requerirán permiso de las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso.

Control en la frontera

Además, la norma dispone un incremento del control territorial en la frontera con Chile, mediante:

  • Patrullaje permanente terrestre y motorizado
  • Vigilancia con drones en zonas críticas
  • Intervenciones en pasos no autorizados
  • Instalación de puestos de control militar y policial

Operativos

El decreto establece también la ejecución de operativos intensivos contra diversas actividades delictivas, como la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, la comercialización ilegal de armas y el contrabando. De igual manera, se reforzará la fiscalización de la venta informal de chips telefónicos y equipos móviles vinculados a delitos como la extorsión o el sicariato.

Asimismo, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna, y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana de Tacna y de Tarata.

De esta manera, la declaratoria busca restablecer el orden interno y reducir los índices de criminalidad.

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