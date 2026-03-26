Ejecutivo declara estado de emergencia en Trujillo y Virú como medida contra la delincuencia. (Foto: Andina)
Ejecutivo declara estado de emergencia en Trujillo y Virú como medida contra la delincuencia. (Foto: Andina)
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y otras situaciones de violencia, según Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, durante este periodo, l indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Además, se restringe el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, de reunión y seguridad personales.

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En el caso de la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Asimismo, durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) en Trujillo y Virú.

También se formará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.

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Operativos

Paralelo a ello, , información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos.

En ese sentido, se dispondrá patrullaje permanente y aleatorio a pie, así como patrullaje motorizado constante en zonas estratégicas como paraderos, instituciones, centros comerciales y mercados.

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Además,

Durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana en Trujillo y Virú. Foto: Andina
Durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana en Trujillo y Virú. Foto: Andina

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