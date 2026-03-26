El Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Trujillo y Virú, de la región La Libertad, como medida para reforzar la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia, según Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Además, se restringe el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, de reunión y seguridad personales.

En el caso de la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, las actividades que no sean masivas pueden realizarse sin necesidad del permiso previo.

Asimismo, durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad y los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) en Trujillo y Virú.

También se formará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.

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Operativos

Paralelo a ello, la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán el control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos.

En ese sentido, se dispondrá patrullaje permanente y aleatorio a pie, así como patrullaje motorizado constante en zonas estratégicas como paraderos, instituciones, centros comerciales y mercados.

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Además, se realizarán operativos de control de identidad, búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad, y se prohibirá el tránsito de dos personas adultas en motos lineales, entre otras medidas.