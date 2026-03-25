El Ejecutivo nombró A Ramírez en reemplazo de Alejandro Oviedo, quien había sido designado por el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Andina)
El Ejecutivo nombró A Ramírez en reemplazo de Alejandro Oviedo, quien había sido designado por el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo nombró a Yonny Ramírez Aguilar como nuevo director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La designación fue oficializada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de la , publicada hoy en el boletín de Normas Legales.

La norma también da por concluida la designación de Alejandro Oviedo Echevarría, quien se desempeñó como Director de Inteligencia Nacional de la DINI desde el 31 de mayo de 2025, agradeciéndole los servicios prestados.

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El Ejecutivo nombró A Ramírez en reemplazo de Alejandro Oviedo, quien había sido designado por el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: USI)
El Ejecutivo nombró A Ramírez en reemplazo de Alejandro Oviedo, quien había sido designado por el gobierno de Dina Boluarte. (Foto: USI)

La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo responsable de generar inteligencia estratégica para la defensa nacional, la seguridad interna y el mantenimiento del orden constitucional.

La resolución cuenta con las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

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