Ministerio del Interior. (Foto: GEC)
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El Poder Ejecutivo designó a Juan Leonidas Olivera García como nuevo viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a la persona que asumirá esta función de confianza dentro del Despacho Viceministerial de Orden Interno. En ese sentido, se oficializa la designación de Olivera García para ocupar dicho puesto clave en la estructura del sector Interior.

En otra resolución suprema (), el Ejecutivo aceptó la renuncia de Jorge Washington Cárdenas Saez al cargo de viceministro del Despacho Viceministerial de Orden Interno.

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La norma indica que el funcionario presentó su dimisión al puesto que venía desempeñando desde su designación en octubre del 2025, por lo que se dispuso aceptar su renuncia, dándosele las gracias por los servicios prestados al Estado.

Ambos dispositivos legales cuentan con el refrendo presidente de la república, José María Balcázar, y del ministro del Interior, José Zapata y se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como en otras normas relacionadas con la designación de funcionarios públicos y la organización del Ministerio del Interior.

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