El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características estandarizadas para los medios de defensa que empleará el personal de serenazgo municipal a nivel nacional, según la Resolución Ministerial 0323-2026-IN publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida estableció una serie de especificaciones para grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque, las cuales deberán ser adoptadas por todas las municipalidades provinciales y distritales que cuenten con servicio de serenazgo.

Por otro lado, la Dirección General de Seguridad Ciudadana elaboró el documento técnico, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se precisa las características mínimas de los medios de defensa que podrán emplear los serenos municipales a nivel nacional.

Según el anexo, los grilletes podrán ser de nylon o de plástico de alta resistencia, de un solo uso, no agresivos a la piel y con sistemas de doble bloqueo no retornable, incluyendo una cortadora como accesorio para su liberación segura.

En tanto, los escudos deberán ser de policarbonato transparente de alta resistencia a impactos, con un grosor mínimo de 4 milímetros, diseño ergonómico, franja azul y la palabra “Serenazgo” en letras blancas, para garantizar la adecuada identificación del personal.

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El bastón tonfa, el cual es un medio defensivo, deberá estar fabricado en polipropileno de alta resistencia o policarbonato, el cual tendrá una forma cilíndrica e inyectado en una sola pieza, con empuñaduras antideslizantes que permitan ampliar el área de seguridad sin recurrir al uso de armas letales.

En el caso del aerosol de gas pimienta, se estableció que el ingrediente activo tendrá un máximo de 1.3% de capsaicina, será no inflamable, no tóxico y no cancerígeno, quien además contará con mecanismo de disparo con seguro.

Fotos referenciales de la pistola eléctrica y aerosol de gas pimienta. Foto: Anexo Mininter

El documento también regula el uso de chalecos antibalas para serenos, los cuales deberán proteger pecho, espalda y laterales frente a armas de fuego de corto alcance y contar con cierres de velcro ajustables, además del escudo municipal y la identificación visible del serenazgo.

Respecto a las pistolas de descarga eléctrica, se exigió que sean dispositivos de energía conductiva de naturaleza menos letal, con alcance mínimo de 3 metros, con corriente máxima de 2 miliamperios, tiempo de descarga de hasta 5 segundos y sistemas de puntería con láser y seguro de disparo.

Foto referencial del chaleco municipal. Foto: Anexo Mininter.

El anexo precisa que estos lineamientos constituyen las características técnicas mínimas que deberán respetar las municipalidades en sus procesos de contratación, pudiendo añadir condiciones adicionales según sus necesidades, sin alterar los estándares básicos fijados.

El uso de estos medios de defensa por parte del serenazgo debe darse en estricto respeto de los derechos humanos y en concordancia con los estándares internacionales de seguridad y los principios que rigen las contrataciones públicas.

Asimismo, la cartera del Interior se encargará de la difusión y capacitación sobre su contenido. Además, la implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades competentes, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe recordar que el marco legal vigente autoriza el uso de medios de defensa por parte de los serenos, con el objetivo de prevenir y disuadir delitos y faltas, respetando los derechos fundamentales de las personas.