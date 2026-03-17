Mininter fija estándares para armas no letales del serenazgo para su implementación. | Foto: Andina
Mininter fija estándares para armas no letales del serenazgo para su implementación. | Foto: Andina
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, según la Resolución Ministerial 0323-2026-IN publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida estableció una serie de especificaciones para grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque, las cuales deberán ser adoptadas por todas las municipalidades provinciales y distritales que cuenten con servicio de serenazgo.

Por otro lado, la Dirección General de Seguridad Ciudadana elaboró el documento técnico, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se precisa las características mínimas de los medios de defensa que podrán emplear los serenos municipales a nivel nacional.

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Según el anexo, l, incluyendo una cortadora como accesorio para su liberación segura.

En tanto, los escudos deberán ser de policarbonato transparente de alta resistencia a impactos, con un grosor mínimo de 4 milímetros, diseño ergonómico, franja azul y la palabra “Serenazgo” en letras blancas, para garantizar la adecuada identificación del personal.

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El bastón tonfa, el cual es un medio defensivo, deberá estar fabricado en polipropileno de alta resistencia o policarbonato, el cual tendrá una forma cilíndrica e inyectado en una sola pieza, con empuñaduras antideslizantes que permitan ampliar el área de seguridad sin recurrir al uso de armas letales.

En el caso del aerosol de gas pimienta, se estableció que el ingrediente activo tendrá un máximo de 1.3% de capsaicina, será no inflamable, no tóxico y no cancerígeno, quien además contará con mecanismo de disparo con seguro.

Fotos referenciales de la pistola eléctrica y aerosol de gas pimienta. Foto: Anexo Mininter
Fotos referenciales de la pistola eléctrica y aerosol de gas pimienta. Foto: Anexo Mininter
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, además del escudo municipal y la identificación visible del serenazgo.

Respecto a las pistolas de descarga eléctrica, se exigió que sean dispositivos de energía conductiva de naturaleza menos letal, con alcance mínimo de 3 metros, con corriente máxima de 2 miliamperios, tiempo de descarga de hasta 5 segundos y sistemas de puntería con láser y seguro de disparo.

Foto referencial del chaleco municipal. Foto: Anexo Mininter.
Foto referencial del chaleco municipal. Foto: Anexo Mininter.
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, pudiendo añadir condiciones adicionales según sus necesidades, sin alterar los estándares básicos fijados.

El uso de estos medios de defensa por parte del serenazgo debe darse en estricto respeto de los derechos humanos y en concordancia con los estándares internacionales de seguridad y los principios que rigen las contrataciones públicas.

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Asimismo, la cartera del Interior se encargará de la difusión y capacitación sobre su contenido. Además, la implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades competentes, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe recordar que

Mediante una resolución, se aprobó la estandarización de las características de grilletes, escudos, gas pimienta y pistolas eléctricas para serenos, bajo criterios de uso defensivo y respeto a los derechos humanos. (Foto: MML)
Mediante una resolución, se aprobó la estandarización de las características de grilletes, escudos, gas pimienta y pistolas eléctricas para serenos, bajo criterios de uso defensivo y respeto a los derechos humanos. (Foto: MML)

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