El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) designó a Willy Ramírez Chávarry, exmiembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como director de la Dirección General de Derechos Humanos.

El documento fue publicado este martes 10 de marzo en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

El pasado 18 de febrero el pleno del JNE expresó su reconocimiento a la labor del magistrado Willy Ramírez Chávarry como integrante del organismo electoral, cuyo periodo de cuatro años culminó el pasado 1 de marzo.

Ramírez Chávarry había asumido funciones como integrante del máximo organismo electoral desde el 1 de marzo de 2022, informó El Comercio.

Ramírez Chávarry fue integrante del pleno del JNE y su periodo de cuatro años de gestión culminó el pasado 1 de marzo. Foto: Andina.

“Es así que, estando próxima la fecha de culminación del periodo del Magistrado, este Supremo Tribunal Electoral considera que es de justicia expresar un reconocimiento especial a la labor desempeñada por el señor doctor Willy Ramírez Chávarry, como una forma de resaltar sus altas cualidades personales, así como el valioso aporte brindado al sistema electoral en la consolidación de la democracia y gobernabilidad, su rol en la impartición de justicia electoral y al desarrollo de actividades de índole académico que constituyen un valioso aporte a la educación cívica y electoral del país”, indicó una resolución del JNE.

El pasado 16 de febrero el abogado Gunther Gonzales Barrón fue elegido como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el JNE en una votación en la que superó al propio Willy Ramírez Chávarry, quien iba por la reelección.