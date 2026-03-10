Willy Ramírez Chávarry fue integrante del pleno del JNE y su periodo de cuatro años de gestión culminó el pasado 1 de marzo. Foto: gob.pe
Willy Ramírez Chávarry fue integrante del pleno del JNE y su periodo de cuatro años de gestión culminó el pasado 1 de marzo. Foto: gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) designó a Willy Ramírez Chávarry, exmiembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como director de la Dirección General de Derechos Humanos.

y lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

El pasado 18 de febrero el pleno del JNE expresó su reconocimiento a la labor del magistrado Willy Ramírez Chávarry como integrante del organismo electoral, cuyo periodo de cuatro años culminó el pasado 1 de marzo.

Ramírez Chávarry había asumido funciones como integrante del máximo organismo electoral desde el 1 de marzo de 2022, informó El Comercio.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Es ilegal hacer campaña política por WhatsApp?
Ramírez Chávarry fue integrante del pleno del JNE y su periodo de cuatro años de gestión culminó el pasado 1 de marzo. Foto: Andina.
Ramírez Chávarry fue integrante del pleno del JNE y su periodo de cuatro años de gestión culminó el pasado 1 de marzo. Foto: Andina.

“Es así que, estando próxima la fecha de culminación del periodo del Magistrado, este Supremo Tribunal Electoral considera que es de justicia expresar un reconocimiento especial a la labor desempeñada por el señor doctor Willy Ramírez Chávarry, como una forma de resaltar sus altas cualidades personales, así como el valioso aporte brindado al sistema electoral en la consolidación de la democracia y gobernabilidad, su rol en la impartición de justicia electoral y al desarrollo de actividades de índole académico que constituyen un valioso aporte a la educación cívica y electoral del país”, indicó una resolución del JNE.

LEA TAMBIÉN: Miralles sobre voto de confianza: “No deberían negarlo sin escuchar nuestro planteamiento”

El pasado 16 de febrero el abogado Gunther Gonzales Barrón fue elegido como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el JNE en una votación en la que superó al propio Willy Ramírez Chávarry, quien iba por la reelección.

TE PUEDE INTERESAR

Ministerio de Justicia evalúa supervisar todas las llamadas de reclusos
Traslado de ‘Maranguita’ a Cañete queda en pausa, según Ministerio de Justicia
INPE: Jorge Henry Cotos Ochoa es el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario
Adiós al INPE: el presupuesto que no invirtió, ¿cómo quedaron las obras?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.