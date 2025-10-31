La propuesta surge en medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, y que -según el Ejecutivo- viene arrojando “resultados satisfactorios”. (Foto: INPE)
La propuesta surge en medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, y que -según el Ejecutivo- viene arrojando “resultados satisfactorios”. (Foto: INPE)
El analiza implementar una medida que reforzaría el : la escucha y supervisión de todas las llamadas realizadas por internos.

La propuesta surge en medio del que rige en Lima y Callao, y que -según el Ejecutivo- viene arrojando “resultados satisfactorios”.

El titular del sector, , explicó que la iniciativa aún está en evaluación, pero forma parte del paquete de acciones consideradas para frenar la coordinación de delitos desde los centros penitenciarios.

“Estamos evaluando esa posibilidad. Estamos trabajando desde el Gobierno para lograr ello sin descanso”, señaló a RPP.

Martínez sostuvo que el Ejecutivo mantiene un despliegue constante en los , junto al presidente Jerí y miembros del gabinete, donde participan en supervisiones y requisas. Precisamente, el ministro anunció que nuevas intervenciones se realizarán en penales de todo el país, no solo en la capital.

De acuerdo con el ministro, las medidas tomadas bajo el estado de emergencia han permitido al Gobierno obtener avances en su estrategia contra el crimen organizado.

“Los resultados son satisfactorios. Se han dado medidas adecuadas en esta guerra contra la criminalidad”, afirmó.

