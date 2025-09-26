El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) convocó la licitación pública para culminar el Megapenal de Ica, con una inversión de más de S/ 600 millones, con el fin de reducir el hacinamiento carcelario y reforzar la seguridad ciudadana.

Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la Licitación Pública LP-SM-1-2025-JUS-1 fue publicada hoy, 26 de setiembre, e involucra la ejecución del saldo de obra del establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Santiago, provincia de Ica.

La infraestructura, paralizada desde el 2020, contará con capacidad para 3,168 internos, bajo estándares internacionales de construcción, lo que permitirá mejorar las condiciones de reclusión y fomentar la reinserción social.

LEA TAMBIÉN: Proyecto de megapenal de Ica avanza con nueva Ley de Contrataciones e inicia difusión

El proyecto representa el compromiso de la gestión que lidera el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, quien dispuso acelerar las gestiones para destrabar esta obra de alto impacto social y económico.

“El Megapenal de Ica será un establecimiento moderno, seguro y con estándares internacionales de construcción”, destacó el sector en su comunicación oficial.

Participación empresarial

La actual convocatoria cuenta con la supervisión del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuya asistencia técnica garantiza la transparencia del proceso.

Previamente, en la primera semana de setiembre, el Minjusdh organizó un evento de difusión del Requerimiento Técnico, con la participación de empresas nacionales e internacionales y representantes de gremios del sector construcción.

Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 28 de setiembre y presentar sus propuestas hasta el 29 de octubre de 2025.