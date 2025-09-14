Megapenal de Ica: la apuesta que promete solucionar el hacinamiento carcelario pese a su paralización. Foto: Andina
Megapenal de Ica: la apuesta que promete solucionar el hacinamiento carcelario pese a su paralización. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El (Minjusdh) presentó a empresas constructoras el proyecto conocido como con el objetivo para que participen en la convocatoria de su construcción, la cual se encuentra paralizada desde el 2020.

Según informó el ministerio este establecimiento penitenciario tendrá capacidad para 3,168 personas (2,970 hombres y 198 mujeres) y contará con una inversión superior a 600 millones de soles, lo que cubre tanto la construcción como la supervisión de la obra.

El jefe de la , Tiberio Cayo Robles Yanoc, indicó que la construcción de este penal tiene el objetivo de disminuir el hacinamiento carcelario, reforzar la seguridad ciudadana y brindar espacios para la resocialización conforme a estándares internacionales.

Por otra parte, la arquitecta Sheyla Morales, jefa de la , explicó que la contratación se realizará a precios unitarios y existe un monto adicional destinado a la supervisión.

LEA TAMBIÉN: Proyecto de megapenal de Ica avanza con nueva Ley de Contrataciones e inicia difusión

Por su parte, el coordinador del proyecto, Juan Álvaro Colp Espinoza, anotó que el proyecto se encuentra en un terreno de 88 hectáreas, de las cuales 25 estarán destinadas a la construcción de pabellones y áreas complementarias.

La infraestructura contempla 17 pabellones especializados, entre ellos módulos para régimen cerrado, áreas de salud, educación, talleres productivos, aulas, espacios deportivos, locutorios y un pabellón femenino diferenciado. Todo estará reforzado con un sistema de seguridad inteligente, que incluye cámaras de videovigilancia, Rayos X, body scan, sensores de movimiento y un sistema automatizado con inteligencia artificial para el control de accesos.

La obra se encuentra paralizada

Según un informe de Canal N, permanece paralizado desde el año 2020. Iniciado en el año 2018, tuvo una inversión inicial de 380 millones de soles y debió estar listo en 2020, pero debido a problemas contractuales se detuvieron las obras.

que empezó su construcción en el año 2018, y se paralizó el 2020 por problemas ya de orden contractual entre el consorcio ganador y el ministerio de Justicia. Por lo tanto, hay un perjuicio”, señaló Luis Vila Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Ica.

informó en abril de 2025 que aprobó el expediente técnico de saldo de obra.

LEA TAMBIÉN: Minjusdh rechaza información sobre supuesto favorecimiento a fundación Legado de Bolognesi

ya cuenta con un expediente técnico de saldo de obra y esperamos que a más tardar en julio podamos lanzar la convocatoria y así culminar, en el plazo aproximado de dos años, con la construcción de este penal y entregarlo al INPE”, indicó el entonces ministro Juan Alcántara.

Este establecimiento penitenciario tendrá capacidad para 3168 personas y contará con una inversión superior a 600 millones de soles. Su construcción se encuentra paralizada desde 2020. Foto: Andina
Este establecimiento penitenciario tendrá capacidad para 3168 personas y contará con una inversión superior a 600 millones de soles. Su construcción se encuentra paralizada desde 2020. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo penal El Frontón: el daño colateral del plan carcelario de Dina Boluarte
Alejandro Cavero califica de absurda la construcción del penal El Frontón: “Intentan tomarnos el pelo”
¿El plan Bukele en colegios del Perú?: Los riesgos y las propuestas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.