El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó a empresas constructoras el proyecto conocido como Megapenal de Ica, con el objetivo para que participen en la convocatoria de su construcción, la cual se encuentra paralizada desde el 2020.

Según informó el ministerio este establecimiento penitenciario tendrá capacidad para 3,168 personas (2,970 hombres y 198 mujeres) y contará con una inversión superior a 600 millones de soles, lo que cubre tanto la construcción como la supervisión de la obra.

El jefe de la Oficina General de Administración del Minjusdh, Tiberio Cayo Robles Yanoc, indicó que la construcción de este penal tiene el objetivo de disminuir el hacinamiento carcelario, reforzar la seguridad ciudadana y brindar espacios para la resocialización conforme a estándares internacionales.

Por otra parte, la arquitecta Sheyla Morales, jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones del ministerio, explicó que la contratación se realizará a precios unitarios y existe un monto adicional destinado a la supervisión.

Por su parte, el coordinador del proyecto, Juan Álvaro Colp Espinoza, anotó que el proyecto se encuentra en un terreno de 88 hectáreas, de las cuales 25 estarán destinadas a la construcción de pabellones y áreas complementarias.

La infraestructura contempla 17 pabellones especializados, entre ellos módulos para régimen cerrado, áreas de salud, educación, talleres productivos, aulas, espacios deportivos, locutorios y un pabellón femenino diferenciado. Todo estará reforzado con un sistema de seguridad inteligente, que incluye cámaras de videovigilancia, Rayos X, body scan, sensores de movimiento y un sistema automatizado con inteligencia artificial para el control de accesos.

La obra se encuentra paralizada

Según un informe de Canal N, el proyecto permanece paralizado desde el año 2020. Iniciado en el año 2018, tuvo una inversión inicial de 380 millones de soles y debió estar listo en 2020, pero debido a problemas contractuales se detuvieron las obras.

“Es un penal que empezó su construcción en el año 2018, y se paralizó el 2020 por problemas ya de orden contractual entre el consorcio ganador y el ministerio de Justicia. Por lo tanto, hay un perjuicio”, señaló Luis Vila Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Ica.

El Minjusdh informó en abril de 2025 que aprobó el expediente técnico de saldo de obra.

“Este penal ya cuenta con un expediente técnico de saldo de obra y esperamos que a más tardar en julio podamos lanzar la convocatoria y así culminar, en el plazo aproximado de dos años, con la construcción de este penal y entregarlo al INPE”, indicó el entonces ministro Juan Alcántara.