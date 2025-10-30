El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el estado de emergencia decretado en Lima y Callao se encuentra en una etapa de evaluación operativa, a fin de definir ajustes en su ejecución frente a los recientes casos de violencia registrados en ambas jurisdicciones.

Durante una breve declaración a la prensa, Tiburcio precisó que se está implementando un enfoque distinto al de operativos previos, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días. Indicó además que el presidente de la República y los altos mandos de la Policía Nacional realizan un seguimiento permanente al desarrollo de las acciones en el marco de esta medida excepcional.

El ministro confirmó que tres transportistas fueron asesinados recientemente: dos en el Callao y uno en Lurín. Señaló que su sector está ejecutando una estrategia técnica específica para responder a estos crímenes, que afectan a uno de los gremios más expuestos a amenazas y extorsiones.

Tiburcio aseguró que se reforzarán las intervenciones policiales para prevenir hechos similares y fortalecer la seguridad del sector transporte, que en los últimos meses ha sido blanco habitual de organizaciones criminales.

Consultado por detenciones o incautaciones recientes, el titular del Interior indicó que se está desarrollando un trabajo técnico en curso, cuyas cifras y resultados serán comunicados con precisión en los próximos días. Subrayó que el personal del Ministerio del Interior y de la PNP permanece desplegado a nivel nacional.

Detalló que este estado de emergencia presenta características distintas a anteriores disposiciones, debido a un esquema de articulación directa y continua entre el Ejecutivo y los comandos policiales.

Continuidad dependerá de resultados

Respecto a la posibilidad de renunciar al cargo, el ministro señaló que su función es de naturaleza política y que cualquier decisión dependerá del momento y de los resultados alcanzados en materia de seguridad.

“Solo les digo paciencia. Esto tiene que revertirse”, manifestó.

Tiburcio reiteró que su experiencia en labores de inteligencia orienta la elaboración de un plan articulado y sostenido para reducir los niveles de criminalidad y garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía.