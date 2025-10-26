Desde el Ejecutivo volvieron a señalar que un eventual toque de queda en Lima Metropolitana y el Callao para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana se encuentra bajo evaluación.

En diálogo con la prensa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, adelantó que el Consejo de Ministros se mantiene en sesión permanente para evaluar nuevas medidas, entre ellas, un posible toque de queda.

“Eso está en evaluación del Consejo (de Ministros). Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente. Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia”, indicó esta mañana, a su salida del evento por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

Como se recuerda, el pasado 21 de octubre el presidente José Jerí anunció que se decretará el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días. Durante este periodo, algunos derechos constitucionales quedan restringidos, así como permisos para eventos.

En cuanto a las actividades públicas y masivas, se ha establecido que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, deben solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.

SE TOMARÁ EN CUENTA EL IMPACTO ECONÓMICO

La semana pasada, el premier Ernesto Álvarez Miranda había indicado que aún no se ha descartado por completo la aplicación del toque de queda en dichas jurisdicciones.

“No se ha descartado por completo. Pero somos conscientes plenamente de que el toque de queda perjudica a gran parte del comercio de Lima y Callao. Hay turismo, hay comercio, hay centros de espectáculos nocturnos y gente que vive alrededor y presta servicios a estos emprendimientos”, indicó el pasado jueves a TV Perú.

En ese sentido, remarcó que desde el Ejecutivo toman en cuenta el impacto económico que tendría una medida de este tipo, especialmente en las áreas de recreación y turismo.

Frente a ello, aseguró que, de aprobarse un toque de queda en Lima Metropolitana y el Callao, sería bajo criterios técnicos.

“Toda medida restrictiva de libertad tiene que ser proporcional y racional siempre. No pueden tomarse medidas de restricción de la libertad sin un sustento real, sin una ponderación de derechos que realmente justifique que el ciudadano de a pie tenga que evitar algunas actitudes o actividades. Por eso es que se ha descartado por ahora el toque de queda”, sostuvo.