Maxfredid Pérez se venía desempeñando en el cargo desde marzo de este año. Foto: Difusión.
El oficializó la aceptación de la renuncia de Maxfredid Félix Pérez Rodríguez al cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, puesto que venía desempeñando desde marzo de este año.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 308-2025-IN, publicada este 24 de octubre en el diario El Peruano.

En el documento, firmado por el presidente y el ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo, se le agradece a Pérez Rodríguez por los servicios prestados al sector.

De inmediato, a través de la Resolución Suprema Nº 309-2025-IN, el Ejecutivo designó como nuevo titular del Viceministerio de Orden Interno a Jorge Washington Cárdenas Saez, quien asume el cargo de confianza.

Ambas resoluciones se sustentan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley que regula el nombramiento de funcionarios públicos, y el Decreto Legislativo N° 1266, que establece la organización y funciones del Ministerio del Interior.

El es el encargado de coordinar las políticas relacionadas con la seguridad ciudadana, el orden público y la gestión de la Policía Nacional del Perú.

