PNP cuenta con solo 89 patrulleros activos en todo Lima, alerta ministro Tiburcio. (Anthony Niño de Guzmán/GEC).
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio,

Durante su intervención en la sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes del Congreso,

“Esos escuadrones que estaban durante las noches, hoy no los vemos ¿Y por qué no los vemos? Porque no tenemos los patrulleros. (solo hay ) 89 patrulleros para todo Lima. Prácticamente nada. Entonces, tenemos un déficit, unas brechas grandes en la Policía Nacional”, añadió.

para enfrentar eficazmente al crimen organizado.

“Sabemos que tenemos muchos problemas y eso hay que decirlo, yo no lo puedo ocultar. Tenemos que potenciar la inteligencia, que hoy está abandonada en la Policía Nacional porque nunca se dio tecnología, nunca se dio los recursos que debe tener una policía bien fuerte. Igual también pasa con la investigación. Si no hay esa fusión de inteligencia con investigación, ¿de qué estamos hablando?“, acotó.

También afirmó que se potenciará el uso del Decreto Legislativo 1611, el cual permite mantener la reserva de identidad en casos de denuncia, protegiendo así a los ciudadanos que colaboren con la justicia.

Estas declaraciones se dieron durante la sustentación La iniciativa fue presentada por José Jerí, el pasado 9 de octubre en su calidad de congresista.

El ministro enfatizó que la fusión entre inteligencia e investigación criminal es esencial para enfrentar eficazmente al crimen organizado. Foto: ANDINA/Difusión

