El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria dictó esta madrugada siete días de detención preliminar contra el suboficial de la Policía Nacional Luis Michel Magallanes Gaviria, investigado por la muerte de Eduardo Ruiz, ocurrida durante una manifestación en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

El juez concluyó que la víctima no representaba un riesgo real o inminente para el agente en el momento del disparo. Asimismo, consideró que el arraigo domiciliario del imputado es bajo y que su actuación no fue proporcional, razones que justifican la medida restrictiva.

Durante la audiencia judicial, el suboficial Magallanes reconoció que disparó su arma, pero aseguró que lo hizo contra el piso, en un intento por dispersar a un grupo de personas que lo rodeaban. Negó haber apuntado a algún ciudadano con intención de causar daño.

Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron este sábado hasta la plaza Francia, en el Centro de Lima, donde murió Ruiz Sanz.

Stefano Miranda, abogado de Luis Magallanes, señaló que “se ha encontrado que el proyectil tiene la proyección hacia el piso"; mientras que Rodrigo Noblecilla, defensa de la familia de la víctima, consideró que Miranda “inventa un montón de teorías”.

“Yo corría y solo quería defenderme. En ningún momento disparé al cuerpo de nadie”, declaró el agente, quien afirmó que su vida estaba en riesgo y que actuó con la finalidad de salvaguardar su integridad.

Rechazan detención para segundo agente implicado

El juez rechazó el pedido fiscal de detención preliminar para el otro agente implicado, Omar Saavedra, quien también participó en los hechos. Saavedra admitió haber realizado dos disparos al aire para disuadir a una turba que intentaba agredirlo.

Ambos agentes están siendo investigados por su participación durante la protesta ocurrida el pasado miércoles en la Plaza Francia, que culminó con la muerte por impacto de bala de Eduardo Ruiz.

El representante de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, solicitó la detención con el fin de asegurar la presencia de los implicados en diligencias clave, como la reconstrucción de los hechos.