El Gobierno autorizó la transferencia de S/ 224.8 millones adicionales con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado, transparente y seguro de las Elecciones Generales 2026 y de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para este año.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 031-2026-EF, publicado este viernes, y contempla la asignación de recursos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, instituciones clave en la organización y seguridad del proceso electoral.

Del total aprobado, S/ 100 millones serán transferidos al JNE para cubrir gastos vinculados a la organización de los comicios. Este monto se suma a los S/ 114.1 millones que ya habían sido asignados previamente mediante el Decreto Supremo N° 021-2026-EF.

Asimismo, el decreto dispone la transferencia de S/ 101,5 millones al Ministerio de Defensa y S/ 23.3 millones al Ministerio del Interior, recursos destinados a financiar la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante la jornada electoral.

Según el Ejecutivo, la intervención de ambas instituciones es fundamental para resguardar el material electoral, garantizar el orden público y permitir que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de seguridad.

Con esta nueva asignación, el financiamiento destinado a los procesos electorales continúa ampliándose. La transferencia de S/ 224,8 millones se suma a los S/ 702.4 millones aprobados la semana pasada para los organismos del sistema electoral y a los S/ 538 millones transferidos durante el 2025.

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del presupuesto público y permitirán fortalecer la logística electoral, la ejecución de los planes operativos y los mecanismos de supervisión y control del proceso.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo que la decisión busca asegurar un proceso electoral confiable.

“Esta transferencia de recursos contribuye a garantizar que las elecciones se desarrollen con orden, transparencia y plena seguridad. Nuestro compromiso es asegurar que todos los peruanos puedan ejercer su derecho al voto en un proceso confiable”, señaló.