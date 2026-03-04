JNE. (Foto: Andina)
JNE. (Foto: Andina)
El próximo lunes 23 de marzo se iniciará el debate entre los 36 candidatos presidenciales que se someterán a las elecciones el 12 de abril. En este primer día participarán 12 candidatos definidos mediante un sorteo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Debido a que en este proceso electoral participan 36 organizaciones políticas, el JNE organizó el debate en dos jornadas. Con tres fechas por cada una de ellas.

LEA TAMBIÉN: JNE insiste en déficit de S/ 288.9 millones para elecciones 2026 y pide consenso al MEF

La primera jornada se realizará el 23, 24 y 25 de marzo, con 12 candidatos por cada fecha que abordarán los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como Integridad pública y lucha contra la corrupción.

La segunda jornada será el 30 y 31 de marzo y 1 de abril, también con 12 candidatos por cada fecha, que abordarán los temas: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como Educación, innovación y tecnología

Los candidatos del 23 de marzo

Los 12 candidatos que debatirán en esta fecha son:

  1. Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  2. María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
  3. José Luna — Podemos Perú
  4. Alfonso López-Chau — Ahora Nación
  5. Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
  6. Carlos Álvarez — País Para Todos
  7. Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
  8. Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
  9. César Acuña — Alianza para el Progreso
  10. José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social
  11. Rafael López Aliaga — Renovación Popular
  12. Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde

Los temas

Los temas de debate serán dos, definidos previamente por consenso por las organizaciones políticas:

1. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

2. Integridad pública y lucha contra la corrupción

Los bloques del debate

En esta primera jornada, los 12 candidatos intervendrán en cuatro bloques. Tanto en el bloque 1 como en el bloque 3 habrá interacción entre los postulantes, organizados en cuatro ternas.

  • Bloque 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sus planteamientos sobre este tema y luego los otros dos candidatos de la terna tendrán dos minutos y medio para hacer una réplica a lo propuesto.

Terna 1

Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

José Luna — Podemos Perú

Terna 2

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

Carlos Álvarez — País Para Todos

Terna 3

Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

César Acuña — Alianza para el Progreso

Terna 4

José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social

Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

  • Bloque 2: Pregunta ciudadana.

Cada candidato tendrá un minuto para responder la pregunta que formularán los ciudadanos a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La pregunta está referida a temas diferentes a los que se debaten en el día, como por ejemplo salud, economía, entre otros previamente definidos. Será sorteada ese mismo día.

1. Alfonso López-Chau — Ahora Nación

2. Rafael López Aliaga — Renovación Popular

3. Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

4. César Acuña — Alianza para el Progreso

5. Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

6. María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

7. José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social

8. Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

9. Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

10. Carlos Álvarez — País Para Todos

11. José Luna Gálvez — Podemos Perú

12. Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

  • Bloque 3.: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sus planteamientos sobre este tema y luego los otros dos candidatos de la terna tendrán dos minutos y medio para hacer una réplica a lo propuesto.

Terna 1

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

José Williams — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Terna 2

Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

Terna 3

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

Terna 4

Carlos Álvarez — País Para Todos

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

  • Bloque 4: mensaje final

Los candidatos tendrán un minuto para dar a conocer su mensaje final a la ciudadanía. El orden también fue definido por sorteo.

  1. Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
  2. César Acuña — Alianza para el Progreso
  3. Carlos Álvarez — País Para Todos
  4. Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
  5. María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
  6. Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
  7. Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
  8. José Williams — Avanza País
  9. José Luna Gálvez — Podemos Perú
  10. Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
  11. Alfonso López-Chau — Ahora Nación
  12. Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Moderadores

Los moderadores de la primera jornada serán los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, seleccionados por las organizaciones políticas en consenso.

