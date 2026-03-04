El próximo lunes 23 de marzo se iniciará el debate entre los 36 candidatos presidenciales que se someterán a las elecciones el 12 de abril. En este primer día participarán 12 candidatos definidos mediante un sorteo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El debate se iniciará a las 20:00 horas y está previsto que tenga una duración de dos horas y media. Se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Debido a que en este proceso electoral participan 36 organizaciones políticas, el JNE organizó el debate en dos jornadas. Con tres fechas por cada una de ellas.

La primera jornada se realizará el 23, 24 y 25 de marzo, con 12 candidatos por cada fecha que abordarán los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como Integridad pública y lucha contra la corrupción.

La segunda jornada será el 30 y 31 de marzo y 1 de abril, también con 12 candidatos por cada fecha, que abordarán los temas: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como Educación, innovación y tecnología

Los candidatos del 23 de marzo

Los 12 candidatos que debatirán en esta fecha son:

Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente José Luna — Podemos Perú Alfonso López-Chau — Ahora Nación Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular Carlos Álvarez — País Para Todos Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021 Wolfgang Grozo — Integridad Democrática César Acuña — Alianza para el Progreso José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social Rafael López Aliaga — Renovación Popular Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde

Los temas

Los temas de debate serán dos, definidos previamente por consenso por las organizaciones políticas:

1. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

2. Integridad pública y lucha contra la corrupción

Los bloques del debate

En esta primera jornada, los 12 candidatos intervendrán en cuatro bloques. Tanto en el bloque 1 como en el bloque 3 habrá interacción entre los postulantes, organizados en cuatro ternas.

Bloque 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sus planteamientos sobre este tema y luego los otros dos candidatos de la terna tendrán dos minutos y medio para hacer una réplica a lo propuesto.

Terna 1

Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

José Luna — Podemos Perú

Terna 2

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

Carlos Álvarez — País Para Todos

Terna 3

Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

César Acuña — Alianza para el Progreso

Terna 4

José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social

Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

Bloque 2: Pregunta ciudadana.

Cada candidato tendrá un minuto para responder la pregunta que formularán los ciudadanos a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La pregunta está referida a temas diferentes a los que se debaten en el día, como por ejemplo salud, economía, entre otros previamente definidos. Será sorteada ese mismo día.

1. Alfonso López-Chau — Ahora Nación

2. Rafael López Aliaga — Renovación Popular

3. Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

4. César Acuña — Alianza para el Progreso

5. Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

6. María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

7. José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social

8. Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

9. Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

10. Carlos Álvarez — País Para Todos

11. José Luna Gálvez — Podemos Perú

12. Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

Bloque 3.: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sus planteamientos sobre este tema y luego los otros dos candidatos de la terna tendrán dos minutos y medio para hacer una réplica a lo propuesto.

Terna 1

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde

José Williams — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Terna 2

Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular

Terna 3

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021

Terna 4

Carlos Álvarez — País Para Todos

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

Bloque 4: mensaje final

Los candidatos tendrán un minuto para dar a conocer su mensaje final a la ciudadanía. El orden también fue definido por sorteo.

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática César Acuña — Alianza para el Progreso Carlos Álvarez — País Para Todos Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021 Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores José Williams — Avanza País José Luna Gálvez — Podemos Perú Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular Alfonso López-Chau — Ahora Nación Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Moderadores

Los moderadores de la primera jornada serán los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, seleccionados por las organizaciones políticas en consenso.