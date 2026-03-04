El próximo lunes 23 de marzo se iniciará el debate entre los 36 candidatos presidenciales que se someterán a las elecciones el 12 de abril. En este primer día participarán 12 candidatos definidos mediante un sorteo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El debate se iniciará a las 20:00 horas y está previsto que tenga una duración de dos horas y media. Se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.
Debido a que en este proceso electoral participan 36 organizaciones políticas, el JNE organizó el debate en dos jornadas. Con tres fechas por cada una de ellas.
LEA TAMBIÉN: JNE insiste en déficit de S/ 288.9 millones para elecciones 2026 y pide consenso al MEF
La primera jornada se realizará el 23, 24 y 25 de marzo, con 12 candidatos por cada fecha que abordarán los temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como Integridad pública y lucha contra la corrupción.
La segunda jornada será el 30 y 31 de marzo y 1 de abril, también con 12 candidatos por cada fecha, que abordarán los temas: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como Educación, innovación y tecnología
Los candidatos del 23 de marzo
Los 12 candidatos que debatirán en esta fecha son:
- Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
- José Luna — Podemos Perú
- Alfonso López-Chau — Ahora Nación
- Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
- Carlos Álvarez — País Para Todos
- Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
- Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
- César Acuña — Alianza para el Progreso
- José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social
- Rafael López Aliaga — Renovación Popular
- Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde
Los temas
Los temas de debate serán dos, definidos previamente por consenso por las organizaciones políticas:
1. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
2. Integridad pública y lucha contra la corrupción
Los bloques del debate
En esta primera jornada, los 12 candidatos intervendrán en cuatro bloques. Tanto en el bloque 1 como en el bloque 3 habrá interacción entre los postulantes, organizados en cuatro ternas.
- Bloque 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
Cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sus planteamientos sobre este tema y luego los otros dos candidatos de la terna tendrán dos minutos y medio para hacer una réplica a lo propuesto.
Terna 1
Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
José Luna — Podemos Perú
Terna 2
Alfonso López-Chau — Ahora Nación
Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
Carlos Álvarez — País Para Todos
Terna 3
Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
César Acuña — Alianza para el Progreso
Terna 4
José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social
Rafael López Aliaga — Renovación Popular
Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
- Bloque 2: Pregunta ciudadana.
Cada candidato tendrá un minuto para responder la pregunta que formularán los ciudadanos a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La pregunta está referida a temas diferentes a los que se debaten en el día, como por ejemplo salud, economía, entre otros previamente definidos. Será sorteada ese mismo día.
1. Alfonso López-Chau — Ahora Nación
2. Rafael López Aliaga — Renovación Popular
3. Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
4. César Acuña — Alianza para el Progreso
5. Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
6. María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
7. José Williams — Avanza País – Partido de Integración Social
8. Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
9. Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
10. Carlos Álvarez — País Para Todos
11. José Luna Gálvez — Podemos Perú
12. Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
- Bloque 3.: Integridad pública y lucha contra la corrupción
Cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sus planteamientos sobre este tema y luego los otros dos candidatos de la terna tendrán dos minutos y medio para hacer una réplica a lo propuesto.
Terna 1
Alfonso López-Chau — Ahora Nación
Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
José Williams — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
Terna 2
Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
Rafael López Aliaga — Renovación Popular
Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
Terna 3
Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
Terna 4
Carlos Álvarez — País Para Todos
José Luna — Podemos Perú
César Acuña — Alianza para el Progreso
- Bloque 4: mensaje final
Los candidatos tendrán un minuto para dar a conocer su mensaje final a la ciudadanía. El orden también fue definido por sorteo.
- Wolfgang Grozo — Integridad Democrática
- César Acuña — Alianza para el Progreso
- Carlos Álvarez — País Para Todos
- Álex Gonzales — Partido Demócrata Verde
- María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente
- Fernando Olivera — Partido Frente de la Esperanza 2021
- Napoleón Becerra — Partido de los Trabajadores y Emprendedores
- José Williams — Avanza País
- José Luna Gálvez — Podemos Perú
- Yonhy Lescano — Partido Político Cooperación Popular
- Alfonso López-Chau — Ahora Nación
- Rafael López Aliaga — Renovación Popular
Moderadores
Los moderadores de la primera jornada serán los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, seleccionados por las organizaciones políticas en consenso.