El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, con el objetivo de que la ciudadanía pueda enviar preguntas a los candidatos a la presidencia para que sean respondidas durante el Debate Presidencial 2026.

Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado, precisó que el segundo bloque es el de la pregunta ciudadana. En este segmento, la población va a tener participación y enviará sus preguntas.

Los ciudadanos que deseen participar deben llenar el formulario del JNE, donde se solicita DNI, nombres, región, edad, correo y teléfono, y formular su pregunta tomando en cuenta los ejes temáticos oficiales:

Social: salud, vivienda, cultura, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones vulnerables.

Institucional: estabilidad fiscal, producción, competitividad y crecimiento del país.

Económico: descentralización y reformas del Estado.

Territorial y ambiental: protección del medio ambiente, cambio climático, recursos naturales y desarrollo sostenible.

Las preguntas deberán ser claras, directas, sin insultos ni afiliación política. La fecha límite de envío es el 9 de marzo de 2026. Una vez finalizado el periodo, serán evaluadas por un comité de selección del JNE y los autores de las preguntas elegidas serán contactados para su inclusión en el debate.

Los interesados pueden acceder al formulario a través del siguiente enlace.