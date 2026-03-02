Ciudadanos podrán enviar preguntas para el debate presidencial. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Ciudadanos podrán enviar preguntas para el debate presidencial. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para que sean respondidas durante el Debate Presidencial 2026.

Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado, precisó que el segundo bloque es el de la pregunta ciudadana.

Los ciudadanos que deseen participar deben llenar el formulario del JNE, donde se solicita DNI, nombres, región, edad, correo y teléfono, y formular su pregunta tomando en cuenta los ejes temáticos oficiales:

LEA TAMBIÉN: Vienen tiempos turbulentos para el mercado local: esta inversión puede ser el salvavidas
  • Social: salud, vivienda, cultura, infraestructura sanitaria, migración y políticas para poblaciones vulnerables.
  • Institucional: estabilidad fiscal, producción, competitividad y crecimiento del país.
  • Económico: descentralización y reformas del Estado.
  • Territorial y ambiental: protección del medio ambiente, cambio climático, recursos naturales y desarrollo sostenible.

Una vez finalizado el periodo, serán evaluadas por un comité de selección del JNE y los autores de las preguntas elegidas serán contactados para su inclusión en el debate.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Cómo debo marcar en la nueva cédula? Repasa esta guía completa

Los interesados pueden acceder al formulario

Las preguntas deberán ser claras, directas, sin insultos ni afiliación política. La fecha límite de envío es el 9 de marzo de 2026. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Las preguntas deberán ser claras, directas, sin insultos ni afiliación política. La fecha límite de envío es el 9 de marzo de 2026. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Designan a Dalia Suárez Salazar como secretaria general de la PCM
Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias
Inversión pública otra vez en caída: ministerios y distritos con los peores resultados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.