El Gobierno designó a Dalia Miroslava Suárez Salazar en el cargo de secretaria general de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La resolución lleva las rúbricas del presidente José María Balcázar Zelada y la jefa del Gabinete, Denisse Miralles.

Además,se acepta la renuncia de Juan Teodoro Falconi Gálvez al mencionado cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

