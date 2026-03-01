El Gobierno designó a Dalia Miroslava Suárez Salazar en el cargo de secretaria general de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Así lo dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Resolución Suprema N° 068-2026-PCM.

La resolución lleva las rúbricas del presidente José María Balcázar Zelada y la jefa del Gabinete, Denisse Miralles.

Dalia Suárez ingresa en reemplazo de Juan Falconi. Foto: Andina.

Además, en una resolución suprema previa, se acepta la renuncia de Juan Teodoro Falconi Gálvez al mencionado cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.