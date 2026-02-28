El Gobierno anunció que reducirá a solo siete días el plazo para la transferencia de recursos de emergencia a los municipios afectados por lluvias intensas, con el objetivo de acelerar la respuesta estatal frente al fenómeno El Niño Costero y evitar retrasos burocráticos.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que los distritos declarados en emergencia recibirán hasta S/ 100,000 a través del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), en un proceso que será agilizado con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, Indeci y el Viceministerio de Gobernanza Territorial.

“El objetivo es que los alcaldes cuenten con los recursos en el menor tiempo posible para actuar de inmediato y proteger a la población”, señaló la jefa del Gabinete durante una reunión multisectorial en Lambayeque, encabezada por el presidente José María Balcázar.

La medida forma parte de un paquete de acciones para enfrentar las emergencias por lluvias en diversas regiones del país. En ese contexto, Miralles indicó que el Seguro Agrario Catastrófico ya registra 11 avisos de siniestros que abarcan 4,720 hectáreas afectadas, lo que permitirá activar mecanismos de compensación para los productores.

Asimismo, destacó la vigencia del Decreto de Urgencia N.º 001-2026-EF, que facilita la priorización de recursos para obras en ejecución, proyectos paralizados y pagos pendientes, con miras a dinamizar la inversión pública. Adelantó también que en las próximas semanas se aprobará un crédito suplementario para financiar proyectos en curso.

En materia de seguridad, la premier anunció que seis mil nuevos policías egresarán próximamente para reforzar la lucha contra la delincuencia, así como apoyar la atención de emergencias y el desarrollo del proceso electoral.

Como parte de su agenda en Lambayeque, Miralles supervisó trabajos de mantenimiento en el río Motupe-La Leche, en el distrito de Mórrope, orientados a prevenir desbordes ante las lluvias. La funcionaria subrayó la importancia de ejecutar obras preventivas antes de que ocurran desastres.

Además, informó que en los próximos días se distribuirá ayuda humanitaria en la zona, se instalarán módulos temporales en colegios afectados y se evaluará la inclusión de áreas impactadas en la declaratoria de emergencia.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo ha designado ministros coordinadores por región para canalizar las demandas locales y agilizar la toma de decisiones, en el marco de una estrategia de intervención directa en el territorio.