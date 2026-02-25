El gobernador regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Neyra León, expresó su preocupación por el impacto de la coyuntura política en la capacidad de respuesta del Estado frente a las emergencias por lluvias que afectan a diversas regiones del país.

El titular regional señaló que la inestabilidad en el ámbito nacional no solo dificulta enfrentar problemas estructurales como la inseguridad ciudadana y la falta de financiamiento de proyectos, sino que ahora agrava la atención de desastres naturales.

“Estamos viendo con bastante preocupación el tema político a nivel nacional, puesto que esto nos retrasa en la respuesta que debemos dar, no solo al tema de seguridad ciudadana, sino también a la emergencia por lluvias”, indicó en Canal N.

En esa línea, cuestionó lo que calificó como una “repartija política” en el Congreso, la cual -dijo- afecta la gestión pública.

Problemas en Piura por lluvias

Respecto a la situación en su región, Neyra reconoció que Piura enfrenta dificultades similares a otras zonas del país. Puso como ejemplo lo ocurrido en Máncora, donde construcciones informales habrían contribuido al deterioro de la infraestructura vial.

“Hay construcciones que se han dado en lugares que no deberían. Una de ellas tapa la cuneta de la carretera entre Talara y Tumbes, lo que ha generado su deterioro”, explicó.

El gobernador enfatizó que el problema de fondo es la falta de planificación urbana y la autorización de viviendas en zonas de riesgo, como quebradas o áreas inundables.

“No podemos seguir con esta informalidad. Hay autoridades que dan permisos en zonas de riesgo, y luego vienen los problemas. Eso hay que corregirlo ya”, sostuvo.

Neyra también aclaró que no todas las labores de prevención dependen de los gobiernos regionales. Precisó que la descolmatación de ríos y quebradas es competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que —según afirmó— no cuenta con presupuesto asignado.

“Nosotros nos hemos preparado en diques y drenajes, pero la descolmatación de ríos es competencia de la ANA. Si revisas, el presupuesto asignado es cero”, afirmó.

En cuanto a la atención de emergencias, el gobernador aseguró que el gobierno regional cuenta con maquinaria y equipos, pero advirtió que los procedimientos administrativos retrasan la intervención.

“Tenemos maquinaria y la movilizamos donde se requiere, pero hay un procedimiento a través de Defensa Civil que se debe cumplir. Si no se ingresa al sistema, luego la Contraloría observa”, explicó.

Añadió que la burocracia y la falta de personal capacitado en los municipios dificultan la rapidez de las acciones.

“Hay un exceso de burocracia. El sistema en general está mal y hay que cambiar muchas cosas”, afirmó.

Finalmente, Neyra subrayó que la capacidad de respuesta ante desastres depende de la articulación entre los tres niveles de gobierno.

“Deberíamos tener capacidad de reacción, pero para eso necesitamos que todas las instituciones estén al unísono. El gobierno regional, las municipalidades y el Ejecutivo tienen competencias”, indicó.

En ese sentido, reiteró que la incertidumbre política también afecta la gestión en las regiones y complica la atención de las zonas más afectadas por las lluvias.