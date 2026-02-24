El fenómeno de El Niño provoca lluvias intensas en la costa norte y sequías en la sierra sur. Foto: GEC.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las que se registran en diversas regiones del país han encendido las alertas del , que advirtió sobre los riesgos que estas precipitaciones representan para la infraestructura vial, especialmente en zonas vulnerables.

Percy Montes, director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del MTC, señaló que si bien las cada año, su intensidad y ubicación exacta son difíciles de prever, lo que incrementa el nivel de exposición de ciertas vías.

LEA TAMBIÉN: Minem declara en emergencia suministro de gas en concesión Sur Oeste por huaicos

Según explicó el funcionario, las carreteras que cruzan quebradas y aquellas ubicadas en áreas geográficamente frágiles presentan el mayor riesgo ante el incremento del caudal y la inestabilidad del terreno.

“En las últimas semanas hemos tenido problemas en Ica, Piura y Ayacucho, donde las lluvias han interrumpido varios tramos de vías nacionales”, indicó Montes en RPP.

LEA TAMBIÉN: Sutran reporta 16 vías con tránsito restringido por lluvias y huaicos a nivel nacional

Como parte de la estrategia de respuesta, el ministerio ha instalado campamentos en zonas de riesgo, equipados con maquinaria pesada, con el fin de atender emergencias y restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

Uno de los puntos críticos mencionados es Ocucaje, en la región Ica, donde, pese a la habilitación de una vía alterna para vehículos ligeros, el tránsito de transporte pesado continúa restringido debido a la inestabilidad del suelo.

LEA TAMBIÉN: Lluvias y huaicos ya preocupan al agro en Perú: la lista de zonas expuestas

Aplicativo para monitorear carreteras

Montes también exhortó a los conductores a mantenerse informados sobre el a través del aplicativo interactivo implementado por el MTC. La herramienta, disponible para dispositivos móviles y computadoras, permite conocer en tiempo real la situación de las carreteras afectadas por lluvias.

Finalmente, el ministerio recordó a la ciudadanía que puede comunicarse a la línea 119 en caso de quedar varada por interrupciones en las vías, a fin de coordinar la atención correspondiente.

