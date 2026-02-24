Las intensas lluvias, inundaciones y huaicos que afectan a diversas regiones del país han provocado interrupciones y restricciones en varias carreteras nacionales. Frente a este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habilitó un sistema virtual que permite consultar, en tiempo real, el estado de las vías antes de iniciar un viaje.

Se trata del Sistema de Alertas y Emergencias, una plataforma de acceso libre que muestra un mapa interactivo actualizado permanentemente con información recogida en campo por personal del sector.

¿Cómo funciona el sistema?

El mapa utiliza un código de colores para identificar la condición de las carreteras:

Verde: tránsito normal

tránsito normal Amarillo: tránsito restringido

tránsito restringido Rojo: vía interrumpida

Montes detalló que cada alerta activa el despliegue inmediato de maquinaria pesada para restablecer la circulación. Sin embargo, advirtió que algunos tramos requerirán trabajos más complejos debido a daños en la capa asfáltica, lo que puede prolongar su recuperación.

Información que cambia en tiempo real

El MTC subrayó que la situación de las carreteras puede variar rápidamente debido a factores como desbordes de ríos o nuevos huaicos. Por ello, recomendó revisar la plataforma de manera constante antes y durante los desplazamientos.

Cuando una vía aparece en amarillo, sigue siendo transitable, aunque con restricciones como el uso de un solo carril, rutas alternas o menor velocidad.

“La información se actualiza de forma permanente con reportes de funcionarios desplegados en el norte, centro y sur del país”, indicó el vocero.

¿Cómo acceder?

Los usuarios pueden ingresar al sistema a través del portal del MTC o buscándolo en internet con las palabras clave “emergencias”, “COE” y “MTC”. La herramienta permite anticipar dificultades en la ruta y planificar mejor los viajes.

Ingresa al siguiente link: https://gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran/

Regiones en alerta

Entre las zonas más afectadas figura Arequipa, donde las lluvias han provocado desbordes de ríos y huaicos con consecuencias fatales, manteniendo a las autoridades en constante vigilancia.