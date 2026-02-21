La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que, debido a las lluvias y la activación de quebradas en distintas regiones del país, actualmente se registran 16 alertas en la red vial nacional por vías con tránsito restringido.

El vocero de la entidad, Ronald Power, detalló que estas afectaciones se encuentran monitoreadas a través del mapa interactivo de alertas, una herramienta digital que permite conocer en tiempo real el estado de las carreteras.

“En este momento al día de hoy a las 9 de la mañana tenemos 16 alertas registradas en nuestro mapa interactivo, que consisten en vías que se encuentran restringidas”, señaló en RPP.

Explicó que la mayor incidencia se presenta en el sur del país. “Ica, por ejemplo, tiene una incidencia de cinco vías que se encuentran con vías restringidas por la activación de quebradas, deslizamiento de lodo y piedras, huaicos”, indicó.

Asimismo, mencionó que Arequipa ha registrado eventos recientes que han impactado la infraestructura vial. “Arequipa ha sido, por ejemplo, un caso el día de ayer excepcional”, afirmó, en referencia a la intensidad de las lluvias que afectaron tramos en esa región.

Power añadió que la situación también se presenta en otras zonas del país. “Este escenario se está repitiendo en Cusco (…) así como también estamos viendo una interacción de alertas en la zona del norte del Perú, por ejemplo, en Piura”, precisó.

En estos casos, explicó que las vías no se encuentran completamente bloqueadas, pero sí presentan limitaciones para el tránsito. “Hay una circulación parcial tanto vehicular como peatonal”, sostuvo.

El vocero de Sutran indicó que, por el momento, no se reportan carreteras totalmente interrumpidas. “En este momento, felizmente, no tenemos estas incidencias”, dijo, aunque reiteró que las restricciones vigentes representan un riesgo para los usuarios.

Ante este panorama, la entidad recomendó a la ciudadanía informarse antes de iniciar cualquier viaje. “Permite tener una decisión informada al momento de iniciar un viaje”, señaló sobre el uso del mapa interactivo, que se actualiza de forma permanente con información proporcionada por Provías Nacional, la Policía de Carreteras, concesionarias y personal operativo en campo.

Finalmente, recordó que Sutran mantiene un servicio de atención continuo para consultas sobre el estado de las vías. “Nuestro servicio es 24 por 7, los 365 días”, indicó, al precisar que los usuarios también pueden comunicarse al número 999-382-606 para recibir información actualizada.

Las autoridades instaron a los conductores y pasajeros a tomar precauciones y verificar las condiciones de las rutas antes de desplazarse, ante la persistencia de lluvias en diversas regiones del país.