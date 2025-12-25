Con miles de familias y transportistas preparándose para viajar por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó a la ciudadanía que cuenta con el Mapa Interactivo de Alertas, una plataforma digital gratuita que informa en tiempo real sobre el estado de las carreteras a nivel nacional.

Este sistema, disponible las 24 horas del día, permite conocer interrupciones, restricciones o riesgos en las vías nacionales ocasionados por lluvias intensas, huaicos, accidentes de tránsito, manifestaciones sociales o daños en la infraestructura vial, lo que contribuye a una mejor planificación de los viajes y a la prevención de incidentes en carretera.

La Sutran explicó que la plataforma consolida información oficial y verificada proveniente de diversas fuentes, entre ellas la Policía Nacional del Perú (PNP), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), empresas concesionarias de carreteras y su propio personal de fiscalización desplegado en la Red Vial Nacional.

Los cuatro Centros de Gestión y Monitoreo (CGM) de la Sutran, ubicados en Lima, Arequipa, Junín y Piura, mantienen la vigilancia para asegurar la actualización constante de la información y una respuesta rápida ante cualquier emergencia vial.

Acceso gratuito y canales de alerta

El Mapa Interactivo de Alertas puede consultarse de manera gratuita a través de la plataforma web de la Sutran y también desde la aplicación móvil “Viaje Seguro”, disponible para dispositivos Android.

Además, la entidad pone a disposición de los usuarios el Fiscafono 999-382-606, su canal oficial de WhatsApp, a través del cual se pueden reportar conductas peligrosas o situaciones de riesgo, como exceso de velocidad, maniobras temerarias, fallas mecánicas o accidentes de tránsito.

Finalmente, la Sutran exhortó a los viajeros a informarse antes de salir a carretera, respetar las normas de tránsito y utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para garantizar un desplazamiento responsable y seguro durante estas fiestas de fin de año.

Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva del sector Transporte para reducir la siniestralidad en carreteras, especialmente en fechas festivas, consideradas de alto riesgo por el aumento del flujo vehicular y los viajes de larga distancia.