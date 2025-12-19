Limeños se alistan para celebrar la llegada de un nuevo año. (Foto: Freepik)
Limeños se alistan para celebrar la llegada de un nuevo año. (Foto: Freepik)
, considerando que la festividad conlleva gastos adicionales a los realizados en nochebuena. Así, un informe sobre el , adelantó detalles respecto a las perspectivas de gasto.

El estudio indicó que un 60% de capitalinos están dispuestos a gastar hasta S/ 200 en el marco de esta fiesta; en tanto, un 25% desembolsaría entre S/ 200 y S/ 399 y solo un 15% se inclinaría por una cifra superior a S/ 400. Los limeños, por lo general, recibirán el 2026 en casa, fiestas o reuniones y casa de familiares.

Bajo esa dinámica, el entorno favorito para pasar las fiestas son familia (67%), amigos (41%), pareja (37%), con planes para un 30% de limeños que incluye viajes al interior del país, pero también al extranjero.

Proyecciones para Navidad

El informe también señaló que con miras a Navidad, cerca de un 50% de limeños que tienen pensado brindar un obsequio, regalarán a un promedio de 3 a 4 personas; en tanto, que alrededor de un 30% lo hará a más de 5 personas. El gasto para un 70% de los capitalinos será de hasta S/ 400.

Entre los principales lugares de compra destacan los centros comerciales (75%); internet/ecommerce (38%); tiendas por departamento (23%); mercados y galerías (11%), entre otros.

