Tras las fiestas de Navidad, los peruanos en menos de una semana se alistan para celebrar el Año Nuevo, considerando que la festividad conlleva gastos adicionales a los realizados en nochebuena. Así, un informe sobre el comportamiento del consumidor limeño en estas celebraciones, elaborado por el Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), adelantó detalles respecto a las perspectivas de gasto.

El estudio indicó que un 60% de capitalinos están dispuestos a gastar hasta S/ 200 en el marco de esta fiesta ; en tanto, un 25% desembolsaría entre S/ 200 y S/ 399 y solo un 15% se inclinaría por una cifra superior a S/ 400. Los limeños, por lo general, recibirán el 2026 en casa, fiestas o reuniones y casa de familiares.

Fuente: Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Bajo esa dinámica, el entorno favorito para pasar las fiestas son familia (67%), amigos (41%), pareja (37%), con planes para un 30% de limeños que incluye viajes al interior del país, pero también al extranjero.

Proyecciones para Navidad

El informe también señaló que con miras a Navidad, cerca de un 50% de limeños que tienen pensado brindar un obsequio, regalarán a un promedio de 3 a 4 personas; en tanto, que alrededor de un 30% lo hará a más de 5 personas. El gasto para un 70% de los capitalinos será de hasta S/ 400.

Entre los principales lugares de compra destacan los centros comerciales (75%); internet/ecommerce (38%); tiendas por departamento (23%); mercados y galerías (11%), entre otros.