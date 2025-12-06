En provincias destacan Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco por ticket y relevancia. (Foto: Olia danilevich / Pexels)
Las fiestas de Fin de Año movilizan uno de los momentos más fuertes para el negocio del entretenimiento en el país. En los últimos años —ya con la industria liberada de restricciones sanitarias—, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) había registrado crecimientos anuales de entre 5% y 7% en la emisión de licencias de espectáculos comerciales. Sin embargo, para este cierre del 2025, la expectativa ya no apunta a seguir expandiéndose. “Probablemente no haya crecimiento, pero tampoco contracción”, afirmó Marlon Castro, director de Megaconciertos de APDAYC, en conversación con Gestión. Pero una temporada importante son las fiestas de Fin de Año y las proyecciones son auspiciosas.

