¿Cuáles son las novedades sobre el sector pirotécnico en Perú? (Foto: Pexels)
Camila Vera
mailCamila Vera

Llegado el último tramo del calendario, el sector pirotécnico del Perú se prepararía para lanzar su mejor “explosión”: la campaña de Navidad y Año Nuevo. No obstante, en este 2025, el pico estacional en la demanda registra una contracción, aseguró el Sector de Importadores y Comerciantes de Efectos Visuales, Sonoros y Fumígenos de Uso Recreativo del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

