Rafael Ríos ingresa en reemplazo de Teófilo Mariño Cahuna.(Fuente: Sucamec)
Rafael Ríos ingresa en reemplazo de Teófilo Mariño Cahuna.(Fuente: Sucamec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo designó a Rafael Fernando Ríos Zavala como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

La medida fue oficializada mediante la , publicada hoy en el boletín de normas legales.

El documento señala que la designación se realiza tras encontrarse vacante el cargo y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios, y la Ley Nº 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso a la función pública.

LEA TAMBIÉN: Mininter implementará Plan Celador para combatir las extorsiones: ¿En qué consiste?
Rafael Ríos ingresa en reemplazo de Teófilo Mariño Cahuna.
Rafael Ríos ingresa en reemplazo de Teófilo Mariño Cahuna.

En otro dispositivo legal, Resolución Suprema Nº 312-2025-IN, se dio por concluido la designación del señor Teófilo Mariño Cahuna, efectuada mediante Resolución Suprema Nº 288-2022-IN, dándosele las gracias por los servicios prestados.

La resolución está rubricada por el Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y refrendada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

LEA TAMBIÉN: Mininter convoca al Grupo Especial de Inteligencia para enfrentar el crimen

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno aprobará decreto para “canalizar” S/ 1,200 millones a la lucha contra la inseguridad
Esto es lo que le “roba” la inseguridad ciudadana al crecimiento del Perú, la alerta de Ceplan
Luis Carranza: “Inmuebles en distritos de mayor inseguridad pierden más de 10% de su valor”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.