El Poder Ejecutivo designó a Rafael Fernando Ríos Zavala como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 313-2025-IN, publicada hoy en el boletín de normas legales.

El documento señala que la designación se realiza tras encontrarse vacante el cargo y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios, y la Ley Nº 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso a la función pública.

Rafael Ríos ingresa en reemplazo de Teófilo Mariño Cahuna.

En otro dispositivo legal, Resolución Suprema Nº 312-2025-IN, se dio por concluido la designación del señor Teófilo Mariño Cahuna, efectuada mediante Resolución Suprema Nº 288-2022-IN, dándosele las gracias por los servicios prestados.

La resolución está rubricada por el Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y refrendada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

