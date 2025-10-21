El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la próxima implementación del Plan Celador, que permitirá movilizar a más de 6,500 policías en Lima y Callao mediante la compra de francos y vacaciones, reforzando el patrullaje preventivo en rutas y zonas de alto riesgo.

Ante las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes del Congreso de la República, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, reafirmó el compromiso del Gobierno de recuperar el control de las calles y enfrentar frontalmente el crimen organizado.

En la sesión, el titular del Interior sustentó el Proyecto de Ley Nº 12723, que propone medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en el transporte público.

“Sentimos dolor por nuestros policías. Estoy con ellos y lo estaré mientras me corresponda dirigir el sector, dando lo mejor por su bienestar y por el país”, expresó el ministro Tiburcio, destacando que su gestión trabaja por devolverle a la Policía las condiciones adecuadas para cumplir su misión.

El ministro subrayó que los resultados se verán en los próximos días, precisando que la inteligencia policial estuvo abandonada durante años por falta de condiciones y recursos. “Estamos gestionando los presupuestos necesarios para corregir esos problemas y recuperar la capacidad operativa del Estado”, añadió.

Asimismo, remarcó que el Mininter impulsa un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la acción inmediata, el control territorial y la protección de la vida, incorporando herramientas tecnológicas como el botón de pánico digital y la reserva de identidad para víctimas de extorsión.

“El principio de autoridad se impone con respeto a la ley. La seguridad no se decreta, se construye con resultados. Y este ministerio va a entregarlos”, puntualizó.

En el Congreso, el ministro anunció la compra de compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas, luego de nueve años de haberse postergado dicha adquisición.

“Tenemos para comprar 44 rochabuses y 56 tanquetas. Esto se viene postergando año a año durante nueve años. Yo inmediatamente he dispuesto que esto se tiene que ejecutar. Hace 20 años que no se compran estos rochabuses”, señaló durante su presentación en la sesión conjunta de la Comisiones de Transportes y de Defensa Nacional del Congreso de la República.

La sesión conjunta fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Transportes, Karol Paredes, y contó con la participación de los congresistas Fernando Rospigliosi y Juan Carlos Mori. También asistieron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera; entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo.