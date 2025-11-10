¿Cómo encuentra el inicio de la contienda electoral al mercado laboral? | GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Los indicadores macroeconómicos de Perú han venido recuperándose, pero esto no se ha trasladado en su totalidad a los sociales, como la reducción de la pobreza y la expansión del empleo. Sumado a un contexto de alta criminalidad, Gustavo Yamada, vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico (UP), observó que el Perú está en un grave riesgo de caer en un circulo vicioso, marcado por el fortalecimiento de las economías ilegales y el debilitamiento de la formal, en paralelo.

TE PUEDE INTERESAR

Recorte de tasas, empleo e inflación: qué inquieta más a las autoridades de la Fed
Empleo en Perú: ¿la nueva “víctima” de la minería ilegal y la extorsión?: las cifras detrás
La IA redefine el empleo: las carreras y sectores con más expansión tecnológica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.