La campaña busca frenar la invasión del tercer carril. Foto: difusión / OOH
Durante este verano las pantallas digitales de la empresa Alac OohPerú colocadas en la Panamericana Sur y distritos circundante, , la cual está destinada exclusivamente para ambulancias, unidades de bomberos y vehículos de auxilio.

De esa manera, la firma de publicidad exterior se integra a la campaña #NoTePases de El Comercio. Por tercer año consecutivo esta iniciativa se realiza en estas zonas para frenar la invasión del tercer carril.

Vale añadir que la invasión del tercer carril es recurrente en contextos de congestión vehicular y pone en riesgo la seguridad vial y retrasa la atención de emergencias reportadas.

Dentro de esta mecanismo ciudadano, El Comercio recibe denuncias en formato de video a través de WhatsApp donde debe apreciarse la placa del vehículo, la fecha, hora y ubicación del hecho.

Cada pantalla será un canal de prevención y responsabilidad compartida. Foto: difusión / OOH
Desde Alac OohPerú señalan que sumarte #NoTePases permite entender que la infraestructura publicitaria es un activo urbano con capacidad de influir positivamente en la ciudadanía.

Al estar donde ocurren las conductas por corregir, la empresa sostiene que el mensaje impacta en tiempo real y en el punto de decisión, volviendo a cada pantalla en un canal de prevención.

“Somos parte activa de la infraestructura de la ciudad y tenemos un alcance diario sobre miles de conductores. Asumimos esa presencia como una responsabilidad: contribuir con mensajes que promuevan respeto, orden y seguridad vial”, comentan.

