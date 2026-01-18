En el contexto de las principales vías concesionadas del país -como la Panamericana Norte y Sur, la Vía de Evitamiento o la Línea Amarilla- la evasión del pago de peajes ha sido una práctica común entre algunos conductores, incluidos colectivos y taxis.

El Estado peruano ha reforzado con el transcurrir del tiempo las sanciones para desalentar esta conducta que afecta tanto a la recaudación como a la infraestructura vial y la seguridad de las carreteras.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señala en su web que desde el 28 de enero de 2025 se incorporaron al Reglamento Nacional de Tránsito nuevas infracciones destinadas específicamente a castigar la evasión del pago de peajes y los daños a la infraestructura de estas estaciones de cobro.

Según el Decreto Supremo N.º 018-2024-MTC la infracción M45 aplica a quienes transitan por rutas no autorizadas fuera del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) con la intención de eludir el pago, y es considerada muy grave. Entre sus sanciones se encuentran:

Multa económica equivalente al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) - S/ 660 al 2026

- Internamiento preventivo del vehículo

Retención de la licencia de conducir

La infracción M46, por su parte, sanciona acciones que causen daños materiales a las casetas o infraestructura del peaje con penas similares.

Desde las autoridades se argumenta que esta actualización normativa responde a dos objetivos:

Preservar la infraestructura vial concesionada y garantizar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento y operación de las carreteras.

y garantizar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento y operación de las carreteras. Mejorar la seguridad vial y el respeto al marco legal de tránsito, desincentivando prácticas que podrían terminar en accidentes o en daños materiales.

Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha señalado que la evasión del pago de peajes no solo pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las concesiones, sino que también puede desincentivar la inversión privada en proyectos de infraestructura y obligar a usar fondos públicos para compensar pérdidas.

¿Cómo se registra una evasión de peaje en Lima?

Cuando un vehículo cruza un peaje sin pagar, el registro no depende de que baje la garita ni de que intervenga un trabajador. El proceso es automatizado y probatorio.

Las estaciones de peaje cuentan con cámaras de reconocimiento automático de placas (ANPR), similares a las usadas para fotopapeletas.

Estas cámaras registran automáticamente la placa, la fecha, la hora, el carril utilizado y el sentido de circulación. De forma paralela, el sistema informático del peaje verifica si hubo un pago válido. Si el vehículo atraviesa el punto de control sin que se registre dicho pago, el evento queda marcado como evasión.

Este registro genera un respaldo probatorio digital, compuesto por fotografías y, en muchos casos, un breve video del cruce. No se trata aún de una multa, sino de un expediente interno que puede ser utilizado posteriormente para iniciar un procedimiento administrativo o exigir el pago correspondiente.

Posteriormente, la información de la placa puede ser contrastada con bases de datos oficiales del Estado, como las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Sutran o las entidades municipales correspondientes, dependiendo de la jurisdicción de la vía.

El sistema no bloquea el vehículo ni genera una papeleta en tiempo real. La consecuencia suele aparecer más adelante, cuando el conductor es intervenido en un operativo, intenta realizar un trámite vehicular, acumula varias evasiones o el caso es procesado administrativamente.