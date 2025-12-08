Desde el 4 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió plenamente la operación de las garitas ubicadas en la Panamericana Norte y Sur que estaban bajo administración de Rutas de Lima, sin aplicar cobro de peaje en ninguno de estos puntos. No obstente hoy se abrió la puerta para que el próximo año la comuna inicie los cobros a los usuarios.

La regidora por Renovación Popular Roxana Rocha señaló este domingo 7 de diciembre que en abril se harían los estudios técnicos para evaluar si es que reinician el cobro de peajes.

Explicó que se tiene que sacar una media de todos los gastos, y de enero a marzo la demanda es distinta a los siguientes meses. “No se podría cobrar un peaje justo si no se tiene listado todo ello (...) Hay que ser serios y transparentes para cobrar lo que debe cobrarse (...) Más adelante se verá, ahorita no se va a cobrar”, señaló al ser cuestionada en Canal N si es que el tiempo de la decisión se debería a un objetivo electoral.

Al insistirle sobre el tema, la regidora precisó que el alcalde Renzo Reggiardo será el encargado de decir si habrá cobro o no. “Recién se van a hacer los estudios (...) hay que saber qué costo tiene y sobre ellos sabremos si se cobra o no se cobra”, anotó.

En total, son siete garitas en la Panamericana Sur y una en la Panamericana Norte las que quedaron bajo control municipal. Conoce a continuación dónde están ubicadas estas infraestructuras.

Las garitas ahora administradas por la MML son:

Panamericana Norte:

-Peaje Chillón (km 25, Puente Piedra).

Panamericana Sur:

-Peaje Villa (km 19.5).

-Peaje Huaylas (km 18.5).

-Peaje Conchán.

-Peaje Puente Arica.

-Peaje San Pedro.

-Peaje Quebrada Seca.

- Peaje Punta Negra (km 451).

El cambio de administración se produjo tras el anuncio de Rutas de Lima de abandonar la concesión de 85 kilómetros de estas vías. (Foto: Andina)

¿Qué diijo el alcalde de Lima?

El cambio de administración se produjo tras el anuncio de Rutas de Lima de abandonar la concesión de 85 kilómetros de estas vías.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el municipio cuenta con la logística necesaria para asegurar el funcionamiento de la infraestructura vial y reiteró que no se realizará ningún cobro.

“No se cobrará un centavo de peaje. Lo asumiremos con recursos municipales y con responsabilidad, pensando en nuestros ciudadanos”, señaló.