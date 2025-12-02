La MML sostuvo que, mientras el contrato de concesión siga vigente, “no hay marco legal que ampare la entrega pacífica y menos acordada de las vías”. (Foto:MML)
La MML sostuvo que, mientras el contrato de concesión siga vigente, “no hay marco legal que ampare la entrega pacífica y menos acordada de las vías”. (Foto:MML)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La crisis entre la y la concesionaria escaló un nuevo capítulo este 2 de diciembre. A través de un comunicado, la comuna capitalina rechazó que la empresa pueda realizar una “entrega pacífica y acordada” de las vías, luego que la concesionaria señalara que ya no cesará operaciones hoy, como había advertido previamente.

La sostuvo que, mientras el contrato de concesión siga vigente, “no hay marco legal que ampare la entrega pacífica y menos acordada de las vías”, en respuesta directa a la comunicación enviada por , en la que confirmó que buscará postergar el cierre de operaciones debido al agotamiento de sus recursos.

Acto de “mala fe”

En un comunicado, la Municipalidad calificó el comportamiento de la concesionaria como un “actuar de absoluta mala fe”, señalando que la empresa estaría afectando el interés público al postergar su abandono “sin indicar una fecha prevista”, lo cual -según la comuna- expone la seguridad vial de los usuarios y contraviene las obligaciones del contrato de concesión.

La por “incumplimiento contractual” al haber iniciado un proceso de disolución y liquidación de la empresa, por lo que se le otorgó el plazo de 60 días establecido en el contrato para responder a la imputación. El objetivo, afirma el municipio, es asumir formalmente la prestación del servicio si corresponde.

Reuniones solo de supervisión

Asimismo, la Municipalidad aclaró que las reuniones sostenidas con la concesionaria -como la que calificó como “positiva” en su carta- se limitan estrictamente a labores de supervisión previstas en el contrato y “se seguirán realizando bajo protesto”.

Rutas de Lima había pedido desde el 11 de noviembre coordinar un proceso técnico de “transferencia pacífica y ordenada” de la infraestructura, alegando que la pérdida casi total de ingresos hacía imposible mantener la operación más allá de tres semanas.

En su última comunicación, la empresa aseguró que ha logrado postergar la fecha límite del 2 de diciembre mientras evalúa con sus acreedores cuánto tiempo más podrá sostener la operación.

Plan de abandono

Según la , ante un “abandono inminente” cuya fecha ahora es “desconocida”, ya se encuentra activado un Plan Operativo para garantizar que los servicios esenciales en las vías concesionadas continúen prestándose “de buena fe y de manera inmediata” en resguardo del interés público.

La Municipalidad anunció que al mediodía ofrecerá una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre las medidas adoptadas y la situación contractual con la concesionaria.

