La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño costero en el Perú comenzaría a partir de marzo y podría extenderse hasta noviembre de este año, motivo por el cual dispuso la activación del estado de “alerta de El Niño costero”.

De acuerdo con el último comunicado oficial del organismo, el escenario más probable apunta a la predominancia de condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, aunque no se descarta que alcance una intensidad moderada hacia el mes de julio. Esta evaluación se sustenta en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales, así como en los modelos climáticos nacionales e internacionales.

En paralelo, el Enfen señaló que en el Pacífico central —específicamente en la región Niño 3.4— se mantendrían condiciones neutras hasta mayo del 2026. A partir de junio, existe una mayor probabilidad de que se desarrolle un evento El Niño de magnitud débil en dicha zona.

El pronóstico climático para el trimestre febrero-abril del 2026 advierte que en la costa norte del país se registrarían precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual, con la posibilidad de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante marzo y abril.

Asimismo, se prevé que las temperaturas del aire se mantengan por encima de sus rangos normales en esta región, lo que podría agravar los efectos asociados a este tipo de fenómenos.

En el ámbito hidrológico, el organismo indicó que se esperan caudales superiores a lo normal en la vertiente del Pacífico, sin descartar la ocurrencia de crecidas repentinas de ríos.

Impacto en pesca y recomendaciones

Respecto a los recursos pesqueros, el Enfen informó que los indicadores reproductivos de la anchoveta continuarían mostrando un incremento en los procesos de maduración gonadal y desove en las próximas semanas. Además, se proyecta que se mantenga la disponibilidad de especies como el bonito y el perico frente a la costa peruana.

Ante este panorama, la comisión multisectorial recomendó a las autoridades adoptar medidas orientadas a la reducción del riesgo de desastres, así como reforzar las acciones de preparación frente a posibles emergencias.

También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los reportes oficiales y a seguir de cerca los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.

El Enfen continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas, y anunció que su próximo comunicado oficial será emitido el 27 de febrero de 2026.