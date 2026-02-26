La gerente general de Austral, Adriana Giudice, recordó que los precios que ofrecen los mercados son muy sensibles a los volúmenes de captura que establezca el Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Por ahora, el mercado se encuentra estable y, de mantenerse en esa línea, los precios seguirían esa misma tendencia.

“Si los precios se incrementan sería muy ligero. De momento, hay un poco de incertidumbre por cómo se pueda dar el Fenómeno de El Niño Costero; quisiéramos que el Ministerio (de la Producción) acelere la investigación, de modo de tomar decisiones a tiempo”, señaló.

La ejecutiva recordó que normalmente la primera temporada de pesca en el país inicia a fines de marzo o en abril. “Dependiendo de cómo evolucione este evento climatológico, es importante tomar medidas que permitan aprovechar en lo posible la primera temporada, que es la que define realmente la venta del año, pues la producción de la segunda temporada. generalmente, se vende en el primer trimestre del año siguiente”, destacó.

Adriana Giudice, gerente general de Austral Group. (Foto: GEC)

Inversiones en camino, pero sujeta a “ajustes”

Actualmente, Austral cuenta con 19 embarcaciones para labores de captura de anchoveta y también de otras especies, tales como jurel y caballa que se destinan para la venta de productos frescos y congelados. De esta flota, la adquisición más reciente es la embarcación Adriana, la cual —con una inversión de US$ 10 millones— se incorporó el año pasado al portafolio de activos de la pesquera.

En esa línea, la firma viene orientando sus desembolsos a la adquisición de nuevos equipos para la optimización del proceso extractivo y productivo; además, del reemplazo de activos que cumplieron su ciclo de vida.

“Nosotros estamos en un proceso de renovación de flota que no solamente implica nuevas embarcaciones, sino remotorización y algunas modificaciones a la estructura de nuestros barcos, sin comprometer la capacidad de bodega. En torno a nuevas compras, por el momento, no estamos planeando la importación de ningún barco adicional”, remarcó Giudice.

Adicionalmente, la pesquera cuenta con plantas en Chimbote, Chancay, Pisco e Ilo, donde se ejecutarán desembolsos orientados al mantenimiento de dichas infraestructuras.

“Nosotros tenemos un plan de CAPEX y de OPEX; dentro del Capex tenemos acciones de mantenimiento y de renovación que son necesarios de realizar y se efectuarán. No obstante, si es que se produce un Fenómeno de El Niño que afecta mucho, vamos a tener que adecuar los presupuestos, no solamente en cantidades, sino también en los objetivos mismos. Recordemos que estos eventos suelen impactar impactar negativamente en la captura, pero también en los propios activos, no sabemos qué puede pasar”, finalizó.

El dato

Los principales destinos de la harina de pescado de Austral son China con más del 50% de los envíos, seguido de Alemania, Japón y Ecuador. Para el caso del aceite de pescado, los países de exportación son Noruega, Bélgica y China.

Giudice recordó que un aspecto a tomar en cuenta en la contracción de precios de la harina y aceite de pescado en el 2025, es que el año con el que se compara es el 2024, cuando los precios se elevaron de manera importante, dado que en el año previo existió una escasez y menor producción del recurso anchoveta también por un Fenómeno El Niño.